Urfa’da Otomobil Yayalara Çarptı: 4 Yaralı

Sürücü Gözaltına Alındı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi Uçaksavar Kavşağında yaşandı. Halil Y.’nin kullandığı 45 YA 7961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen bir anne ve 2 çocuğuyla birlikte birkaç metre önlerinde yürüyen bir yetişkine çarptı.Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazadan yara almadan kurtulan sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.