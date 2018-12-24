Polis Memuru Öğretmen Kayınbiraderini Vurdu

Meslektaşları Tarafından Gözaltına Alındı.
Göğsüne 2, boynuna ise bir kurşunun isabet ettiği Mehmet D., kanlar içerisinde yere yığıldı. Üst kattaki evine giden Mehmet Emin D. meslektaşlarını arayarak kayınbiraderini vurduğunu söyledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan şahıs, hemen ameliyata alındı. Kayınbiraderin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis memuru enişte ise olay yerine giden meslektaşları tarafından gözaltına alındı.
Olayı duyan şahsın yakınları hastaneye akın etti. Çevik kuvvet polisleri hastanede yeni bir olayın yaşanmaması için önlem aldı.
Polis memurunun mesleğe bir yıl önce başladığı ve 4 ay önce evlenerek eş durumundan Ankara’dan memleketi Şanlıurfa’ya geldiği, eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorum Yap