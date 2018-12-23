​Eyyübiye Belediye Başkan Aday Adayı İzgi, Herkes Elini Vicdanına Koysun

Ak Parti Eyyübiye belediye başkan aday adaylığı için Şanlıurfalı başarılı bürokrat İsa İzgi müracaatını yaptıktan sonra geçen süre ile ilgili açıklamalarda bulundu.Kendisine nasıl destek verildiğini anlatan İzgi şunları ifade etti,“Eyyübiye’nin her mahallesini gezen ve Eyyübiye deki vatandaşların, kanaat önderlerin ve aşiretlerin büyük çoğunluğunun teveccühü ve isteği ile aday adayı oldum. Sürekli sahada ve milletin içinde olduğumdan millete karşılığı olan biriyim. Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın şahsımı aday olarak istemeleri ile ilgili Ak parti genel merkezine ve Külliyeye faks çektiler. Dilekçelerin Birer örneğini bende Şanlıurfa Milletvekillerine ve Genel Başkan Yardımcısı Dr. Salih Fırat 'a verdim. Gerçekten Milletin Teveccühü olan biriyim. Ayni zamanda Ak Parti Siyaset Akademisine katılmış dava adamıyım. Kendimle ilgili bir hesabım yok. Allah için gecemi gündüzüme katarak insanlara hizmet edeceğim. Ak yolculukta Ak Dava için hizmetlerin en güzelini yaparak Allah rızasını kazanacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu bir vebaldir. Herkes elini vicdanına koysun ve ona göre kararını versin. Allah yine de hepimiz hakkında hayırlı olanı versin inşallah.”