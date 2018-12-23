Türkiye İzcileri Sarıkamış Şehitleri İle Buluşuyor

TİF Başkanı Hasan Dinçer Subaşı: “Allahuekber Dağları'nda yatan şehitlerimiz bu toprakların bağımsızlığı için nasıl bedel ödendiğinin en büyük kanıtıdır. O aziz şehitlerimiz bedenlerinde can, dizlerinde oğul derman kalana kadar yürüdüler. Biz de Türkiye İzcileri olarak bedenimizde can, dizlerimizde derman oldukça aziz Türk bayrağımızı yüceltmek için yürüyeceğiz.” dedi.





İzciler Eşlik Edecek

Enver Paşa komutasında 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan Mehmetçik için “Milli Bilinç Kampı” düzenleyen Türkiye İzcilerine Lübnan ve Filistin'den gelen izciler de eşlik edecek.TİF Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, her yıl düzenledikleri “Milli Bilinç Kampı” ile Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce izciyle birlikte Sarıkamış Şehitleri'nin manevi huzuruna çıktıklarını belirtti.