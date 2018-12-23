Son Dakika… Urfa’da İplik Yüklü Tır Yandı

Tır Kullanılmaz hale Geldi

- Şanlıurfa’da iplik yüklü tır yandıEdinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra Şanlıurfa - Gaziantep karayolu üzerindeki Birecik ilçesinde bulunan Arat Dağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Veysi E.’nin kullandığı 63 VS 88 plakalı iplik yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı.Yangını fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tır kullanılamaz hale gelirken, içerisindeki ipliklerin büyük kısmı da yandı.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.