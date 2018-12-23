Silahını Temizlerken Kendini Vurdu

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede, saat 10.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.B. isimli şahıs evinde silahını temizlerken silah bir anda ateş aldı. Silahın ateş almasıyla birlikte M.B. sağ bacağından yaralandı.

Tedavi Altına Alındı

Yaşanan olay sonrası sağlık ekiplerini arayarak yardım isteyen şahsa, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. M.B., daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.