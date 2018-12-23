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Bu haber 23 Aralık 2018 12:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Hırsızlar 150 Hayvanı Telef Ederek Etlerini Çaldı

Meralarda büyükbaş hayvanları tüfekle vurduktan sonra keserek etini çalan hırsızlar köylüleri canından bezdirdi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar çareyi 24 saat nöbet tutmakta bulurken, yaklaşık 150 hayvanı telef eden hırsızlardan 4'ü yakalanarak gözaltına alındı.

​Hırsızlar 150 Hayvanı Telef Ederek Etlerini Çaldı

- Şile'de hırsızlar 150 hayvanı telef ederek etini çaldı 
- Yaklaşık 150 hayvanı telef eden hırsızlardan 4'ü yakalanarak gözaltına alındı 
 

Hayvanları Tüfekle Vuruyorlar

Edinilen bilgiye göre, Şile'de hayvanlarını otlatmak için meralara ve ormanlık alanlara bırakan köylüler, akşam hayvanlarını almak için meralara gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Hayvanları tüfekle vurduktan sonra etini çalan hırsızlar, parçalara ayırdıkları hayvanlardan geri kalan uzuvları merada bırakarak kayıplara karıştı. Hırsızlar tüfekle vurdukları hayvanlardan bazılarını yakalanma korkusuyla bırakıp kaçtı. Yaşananlara isyan erden köylüler 24 saat nöbet tutmaya başladı. Şileliler nöbet tuttukları sırada sürüye saldıran 4 hırsız, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. 

 

Papağan İçin Olan Adaleti, Hayvanlarımız İçin İstiyoruz

Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından bir araya gelen Şile’nin 15 köy temsilcisi, olayın yaşandığı Yeşilvadi köyünde buluştu. Alınacak önlemleri tartışan temsilciler, yaşanan olaylara isyan etti. 150’ye yakın büyükbaş hayvanının katledildiğini belirten çiftçi Mehmet Yağcı, “Benim çok sayıda hayvanım gitti, neredeyse 100-150 arası. Hepsine ne olduğu belli değil ama bir papağana yapılan bir şeye mahkemeler, hayvan hakları ayağa kalkıyor. Peki şu an onlar neredeler? Bu hayvanlara işkence yapılıyor, vuruluyor, kesiliyor. Yani bunların bir an önce durmasını istiyoruz. Özellikle hamile hayvanları vuruyorlar, çünkü eti yerinde oluyor, etli oluyorlar. Ormanları sürekli geziyoruz, sürekli nöbetleşe silah ile dolaşıyoruz, korkuyoruz tekrar bir hayvanımız çalınacak diye” şeklinde konuştu. 


 

Hırsızlar Cirit Atmaya Başladı

Hayvanlara yapılan işkenceler için kanunların caydırıcı olması gerektiğini söyleyen Secaattin Güney, "Hayvan katliamları için caydırıcı cezalar konulmalı. Son 10-15 yıldır Şile köylerindeki hayvancılık istenilen seviyeye gelmişken, köylü bütün geçimini hayvancılığa bağlamışken, hayvan hırsızları son dönemlerde Şile köylerinde cirit atmaya başlamıştır. Bugün de yaşadığımız gibi hayvanları keserek bunları imha ettikten sonra bunları götürüp satan kişiler bugün suçüstü yakalanmıştır. Gereği şu anda Yeşilvadi Jandarma Komutanlığında yapılmaktadır. Bu kaçıncı oldu bu bölgede? Bunun bir an önce bertaraf edilmesi lazım” dedi. 

 

İnsanların Emekleri Çalınıyor

İnsanların emeklerinin çalındığını belirten Mustafa Bıçak, “Bizler bu bölgenin çocuğuyuz, bizler bu köylerimizde genç nüfus kalmadı, zaten kalanlar da hayvancılık yapıyor. Bizim bölgemiz kırsal, geliyorlar burada insanların emeklerini çalıp gidiyorlar. Biz bu hayvan yasası ile ilgili tekrar yasa düzenlemesini istiyoruz” diye konuştu. 
Tüfeklerle hayvanlarının vurulduğunu belirten Haşim Yılmaz ise yaşadığı üzüntüyü ifade ederek, “Ben hayvanlarımı sabah otlatmaya çıkartıyorum, akşam 5'ten sonra bulamıyorum. Takip ediyorlar herhalde bizi, çalıştığımız saatleri falan. Öğlen 12 gibi hayvanları gören arkadaşlar telefon açıyor bana, hayvanlar şu istikamette diye, ben iki saat sonra geliyorum bakıyorum hayvanlar yok. Hayvanları 5 kilometre sürmüşler. Hepsini tüfekle vurup öldürmüşler” dedi. 
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