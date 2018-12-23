​Irkçı Saldırı, Kürtçe Konuştu Diye Öldürdüler

Önlerini Kesti

Zaten Sizi Sevmiyoruz

Baba Öldü Oğlu Yaralı

-Kürtçe konuştuğu için öldürüldü-Irkçı saldırıda baba hayatını kaybederken oğlu ise yaralandıOlay 16 Aralık Pazar günü Sakarya’nın Hendek ileçsi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde meydana geldi. aslen Muşlu olan maktül Kadir Sakçı oğlu Burhan Sakçı’yı berberden aldıktan sonra kıraathane önünde Hikmet Usta (55) ve yanındakiler tarafından önleri kesildi.Kürtçe konuşan baba ve oğula “Kürt müsünüz, Suriyeli mi?” diye soran Hikmet Usta, baba ve oğlun “evet Kürdüz” demesi üzerine “zaten sizi sevmiyorum” diyerek belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.Olayda yaralanan baba-oğul Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir Sakçı yaşamını yitirirken saldırıda yaralanan oğlu Burhan Sakçı’nın ise tedavi altına alındı.Saldırının ardından Bursa’ya kaçan saldırgan Bursa’da gözaltına alındı. Saldırgan Hikmet Usta, “Olay esnasında sarhoştum, hatırlamıyorum” diyerek kendini savundu.