Bir Cani Daha, Köpeği Araba ile Metrelerce Sürükledi

Suç Duyurusunda Bulunuldu

En Ağır Ceza Verilsin

- Otomobile bağlanan köpek yolda sürüklendi- Olay güvenlik kamerasına yansıdıHayvanlara işkencenin arttığı dönemlerde bir hayvan düşmanı daha köpeği arabanın arkasına bağlayarak sürükledi.Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Amasya’nın Merzifon İlçesi Zübeyde Hanım Caddesi civarında seyir halinde olan bir otomobilin arkasına iple bağlanan köpeğin yolda uzun süre sürüklendiği görüldü. Tepki gösteren hayvanseverlerin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.Emniyet ekipleri görüntüleri izleyerek şahsın kimliğini tespit etme işlemlerine başladı.Öte yandan duruma tepki gösteren vatandaşlar hayvana işkencenin cezalandırılması için ağır cezaların verilmesinin caydırıcılığı arttıracağını dile getirerek tepkilerini gösterdi.