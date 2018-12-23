​Havalimanında Mahsur Kalmışlardı, İmdada Haluk Levent Yetişti

13 Gündür Havalimanında Yaşıyorlar

2 Güne Ülkelerine Dönüyorlar

Dansçılar Otele Yerleştirildi

Bilet paraları olmadığı için 13 günden beri Atatürk Havalimanı’nda yaşayan Kolombiyalı dansçıların yardımına ünlü sanatçı Haluk Levent koştu. Devreye giren ünlü sanatçı, dansçıların uçak biletlerini alırken, 3 gün sonra ülkelerine dönecek dansçılar otele yerleştirildi.Antalya’daki otellerde dans gösterileri yapan ancak paraları olmadığı için ülkelerine dönemeyen Kolombiyalı dansçılar, 13 günden beri Atatürk Havalimanı’nda yaşıyordu. Havalimanı çalışanlarının yardım ettiği dansçıların durumunun kamuoyunda gündeme gelmesi üzerine ünlü sanatçı Haluk Levent, yardım eli uzattı ve Kolombiyalı grubun biletlerini aldı.Dün gece saatlerinde dansçıları havalimanında ziyaret ederek müjdeli haberi veren Haluk Levent, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Kolombiyalı dansçılar artık gülüyorlar. Birkaç işadamı dostum el ele verdi. THY elinden ne geliyorsa indirim yaptı. Emniyet her türlü misafirperverlik yaptı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün çok çabaladı. Ve 2 güne ülkelerine dönüyorlar. İstanbul AHBAP’larına da teşekkürler” değerlendirmesinde bulundu.13 günden beri Atatürk Havalimanı’nda yaşayan 7 kişilik dans grubu öğle saatlerinde havalimanında görevli polis ekipleri eşliğinde havalimanından alınarak daha fazla mağdur olmamaları için yakındaki bir otele yerleştirildi. Dansçılar, 25 Aralık’ta ülkeleri Kolombiya’ya dönecek. Kolombiyalı dans grubuna yardım eden havalimanı çalışanlarından Mehmet Fatih Ömürlüoğlu, “İki hafta önce geldiler. Yardıma ihtiyaçları vardı. Bir şekilde arkadaşlar arasında yardımcı olduk. Kimi evden yemek getirdi, kimi kıyafet getirdi. Geldiklerinde halleri çok kötüydü. İnsanlık görevimizi yaptık. Dilleri, dinleri ırkları fark etmiyordu. Bu şekilde yardımcı oldu. Dolandırıldıklarını falan iddia ettiler. İki hafta boyunca banyo yapamadılar. Önceki gün arkadaşımız Florya’da bir hamam var onları hamama götürdü. Haluk Levent’e çok teşekkür ediyoruz. Bu işi o çözdü. Biz önayak olduk ama o olmasaydı belki bu çocuklar belki iki ay da burada kalacaklardı” dedi.