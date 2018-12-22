​Beyazgül, Karaköprü’deki Elektrik Sıkıntısını Bir Ay İçerinde Çözüme Kavuşturuyoruz

Sorunlar Yerinde Çözülür

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, şanlıurfa’nın en büyük sorunlarından biri olan elektrik konusuna çözüm ürettiğini açıkladı. Şanlıurfa merkez ve ilçeler de dahil yaşanan elektrik kesintilerinden oldukça müzdarip olan vatandaşlara müjdeyi veren Beyazgül; “1 ay içerisinde Karaköprü’nün elektrik sorununu çözeceğiz” dedi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti; “Sorunlar yerinde çözülür sorunları Ankara’ya taşımakla olmaz sorunu çözümü ile birlikte Ankara’ya taşımak lazım örneğin sorun budur çözümü de budur diyeceksin. Karaköprü’deki elektrik sıkıntısını bir ay içerinde çözüme kavuşturuyoruz. Mobiltrafo ile kesintiler son bulacak.”