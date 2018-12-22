Hangi İlçe Belediye Başkanı Yeniden Başkan Olmak İçin Rüşvet Verdi?

Aday Olmak İçin 1 Milyon 500 Bin Dolar

Urfahaber’de yayınlanan haberde “Ankara belediye başkan adaylığını garantilemek için, Şanlıurfa’nın bir ilçesindeki mevcut belediye başkanı danışmanı 750 bin rüşvet verirken yakalandı” denildi.Urfa Haber, AK Parti’ye yakın kaynaklardan aldığını iddia ettiği bilgiye göre, olay iki gün önce meydana geldi. Şanlıurfa’nın bir ilçesinde hala belediye başkanlığı devam eden ilçe başkanının danışmanı, aynı zamanda yakını olan kişi mevcut belediye başkanının 31 Mart seçimlerinde tekrar aday olmasını sağlamak amacı ile, daha önce 1 milyon 500 bin dolara anlaştığı ve bu miktardan 750 bin dolar peşinat verdiği iddia edildi. Danışmanın bu parayı verirken de yakalandığı söylentiler arasında.