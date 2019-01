​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sen İsrail'deki Yahudi değilsin

Erdoğan Önemli Başarılara İmza Attığını Söyledi

Türkiye Çok Badireler Atlattı

Herkes Yüzünü Türkiye’ye Çeviriyor

Yere Yıktığın Düşmanı Tekmeleme

Ben de Ağlıyorum

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yere yıktığın düşmanı tekmeleme. Sen İsrail'deki Yahudi değilsin"- "Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmelerler"- "Zengin ülkeler sığınmacılara vebalı muamelesi yaparken, biz sofralarımızı milyonlarcasıyla paylaşıyoruz"- "Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk"- "Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzur-u kalple sizlere emanet ediyorum"- Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA Olağan Genel Kurulu'na katıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kuruluna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA'nın çok önemli başarılara imza attığını söyleyerek, "Bugün ülkemizin 81 ilinin tamamında faaliyet gösteren vakfımız, yurtlarıyla, eğitim öğretim hizmetleriyle, fikir kültür sanat faaliyetleriyle, gerçekten önemli bir yere geldi. Vakfımızdan beklentimiz Asımın nesli kıratında nesiller yetiştirmesine bekliyoruz. Bu çatı altında buluşan her genç mukaddes değerlere milli hedeflerin takipçisi ve sahibi olmalıdır. Sizler Türkiye'nin geleceği ve umudusunuz. Sizlerin başarılı olacağına, Türkiye'nin aydınlık geleceğine inandığım gibi inanıyorum. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzur-u kalple sizlere emanet ediyorum" dedi.Türkiye Cumhuriyeti'nin çok badirelerden atlattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son devletimiz Cumhuriyetimizi nice badirelerden kurtararak bugünkü seviyesine getirdik. Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk. Hedeflerimizi büyük kılan sahiplendiğimiz misyonu sınırlandırmamış olmamızdır. Hep haktan yana saf tuttuk. Mazlumların ve masumların hamisi olmak için çalıştık. Milletimizin hakimi değil hizmetkarı olduk. Bu sayede gönüllere girdik. Bize gurur kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği tevazu tevazu ehli olarak görüyorum. Ülkemizi içindeki başarıyı ve sınırlarımız dışındaki bağlarımızın gücünü de bu şekilde elde ettik. Güven adresiyiz ve umut kaynağıyız. Her yere selamla muhabbetle sevgiyle gittik. Selamı karşımızdakilerin üzerine gönderdik. Rahmeti, merhameti karşımızdakilerin üzerine gönderdik. Bu tevazudur.Burada gurur olmaz, kibir olmaz. Biz bununla girdik yola. Coğrafyamızda ve ötesinde başı sıkışan, can ve mal güvenliği tehdit altına giren herkes dini, dili, mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkiye'ye çeviriyor. Zengin ülkeler sığınmacılara vebalı muamelesi yaparken, biz sofralarımız milyonlarcasıyla paylaşıyoruz. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam nefreti gibi hastalıkla hızla yayılırken, biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyerek yola devam ediyoruz. Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere tavsiyelerine devam ederek, "Ülkemizde geleceğini başka yerlerde arayan tek bir gencimiz kalmayana kadar misyonunuz yerine getirmiş olamazsanız. İnanmak ve başlamak başarmanın yarısıdır" dedi.Bu sırada genel kurula İzmir'den gelen bir grup gencin, "İzmir bizim olacak" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir’i çok kararlı görüyorum. İzmir iyi başladı. Allah’ın izniyle bu işi bitirecek. Bunu görüyorum. Kararlıyız başaracağız. 'Kim var' denildiğinde sağına soluna bakmadan 'ben varım' diyen sizler gibi yol arkadaşlarına sahip olduğum için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır" ifadelerini kaydetti.Kendisinden önce konuşan TÜGVA'nın görevi devredecek başkanı İsmail Emanet'in konuşması sırasında gözlerinin dolmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsmail kardeşimin gözleri yaşlandı. Ben de kendisine dedim ki 'göz ağlamazsa söz ağlar' Bundan dolayı utanmamıza gerek yok. Yeri geliyor ben de ağlıyorum" dedi."31 Mart geliyor, hazır mıyız? "diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Fuat Başgil'in söylediklerini de anlatarak, "Yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Bir işe sinirliyken, asabiyken, sinirli olduğun zaman karar verme öfke ile kalkan zarar ile oturur. Kimsenin yüzüne söylemeyeceğini arkasından söyleme. Yalan söyleme. Kimseyi kıskanma fakat imren. Cömert ol. Dostluğunu kötü günde göster ki sen de kötü gün dostu bulabilirsin. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Yere yıktığın düşmanı tekmeleme. Sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumda olana tekme atmayız. Karşımızda 'yiğitsen dik olarak gel. Haddini bildiririz' deriz. Kibirli insan sarımsak kokan ağız gibidir. Herkesi kendinden uzaklaştırır. Herkesin herkesin imrendiği pırlanta gibi ol. Hayatta başkalarının sırtına basarak yükselenler yok mu ? İnsanların acılarından kazanç sağlayan yok mu? Ama bunun adı başarı değildir. Başarı emek verilerek, hak edilerek elde edilendir" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda TÜGVA'yı Türkiye'nin bir markası olduğunu söyleyerek bitirdi.Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, eski TÜGVA Başkanı İsmail Emanet ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı.