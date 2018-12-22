Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 22 Aralık 2018 20:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sen İsrail'deki Yahudi değilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada gençlere tavsiyelerde bulunarak "Yere yıktığın düşmanı tekmeleme. Sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmelerler" dedi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sen İsrail'deki Yahudi değilsin

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yere yıktığın düşmanı tekmeleme. Sen İsrail'deki Yahudi değilsin" 
- "Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmelerler"
- "Zengin ülkeler sığınmacılara vebalı muamelesi yaparken, biz sofralarımızı milyonlarcasıyla paylaşıyoruz" 
- "Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk" 
- "Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzur-u kalple sizlere emanet ediyorum" 
- Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA Olağan Genel Kurulu'na katıldı 

 

Erdoğan Önemli Başarılara İmza Attığını Söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kuruluna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA'nın çok önemli başarılara imza attığını söyleyerek, "Bugün ülkemizin 81 ilinin tamamında faaliyet gösteren vakfımız, yurtlarıyla, eğitim öğretim hizmetleriyle, fikir kültür sanat faaliyetleriyle, gerçekten önemli bir yere geldi. Vakfımızdan beklentimiz Asımın nesli kıratında nesiller yetiştirmesine bekliyoruz. Bu çatı altında buluşan her genç mukaddes değerlere milli hedeflerin takipçisi ve sahibi olmalıdır. Sizler Türkiye'nin geleceği ve umudusunuz. Sizlerin başarılı olacağına, Türkiye'nin aydınlık geleceğine inandığım gibi inanıyorum. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzur-u kalple sizlere emanet ediyorum" dedi. 


 

Türkiye Çok Badireler Atlattı

Türkiye Cumhuriyeti'nin çok badirelerden atlattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son devletimiz Cumhuriyetimizi nice badirelerden kurtararak bugünkü seviyesine getirdik. Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk. Hedeflerimizi büyük kılan sahiplendiğimiz misyonu sınırlandırmamış olmamızdır. Hep haktan yana saf tuttuk. Mazlumların ve masumların hamisi olmak için çalıştık. Milletimizin hakimi değil hizmetkarı olduk. Bu sayede gönüllere girdik. Bize gurur kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği tevazu tevazu ehli olarak görüyorum. Ülkemizi içindeki başarıyı ve sınırlarımız dışındaki bağlarımızın gücünü de bu şekilde elde ettik. Güven adresiyiz ve umut kaynağıyız. Her yere selamla muhabbetle sevgiyle gittik. Selamı karşımızdakilerin üzerine gönderdik. Rahmeti, merhameti karşımızdakilerin üzerine gönderdik. Bu tevazudur. 

 

Herkes Yüzünü Türkiye’ye Çeviriyor

Burada gurur olmaz, kibir olmaz. Biz bununla girdik yola. Coğrafyamızda ve ötesinde başı sıkışan, can ve mal güvenliği tehdit altına giren herkes dini, dili, mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkiye'ye çeviriyor. Zengin ülkeler sığınmacılara vebalı muamelesi yaparken, biz sofralarımız milyonlarcasıyla paylaşıyoruz. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam nefreti gibi hastalıkla hızla yayılırken, biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyerek yola devam ediyoruz. Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum" diye konuştu. 

 

Yere Yıktığın Düşmanı Tekmeleme 

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere tavsiyelerine devam ederek, "Ülkemizde geleceğini başka yerlerde arayan tek bir gencimiz kalmayana kadar misyonunuz yerine getirmiş olamazsanız. İnanmak ve başlamak başarmanın yarısıdır" dedi. 

Bu sırada genel kurula İzmir'den gelen bir grup gencin, "İzmir bizim olacak" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir’i çok kararlı görüyorum. İzmir iyi başladı. Allah’ın izniyle bu işi bitirecek. Bunu görüyorum. Kararlıyız başaracağız. 'Kim var' denildiğinde sağına soluna bakmadan 'ben varım' diyen sizler gibi yol arkadaşlarına sahip olduğum için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır" ifadelerini kaydetti. 

 

Ben de Ağlıyorum

Kendisinden önce konuşan TÜGVA'nın görevi devredecek başkanı İsmail Emanet'in konuşması sırasında gözlerinin dolmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsmail kardeşimin gözleri yaşlandı. Ben de kendisine dedim ki 'göz ağlamazsa söz ağlar' Bundan dolayı utanmamıza gerek yok. Yeri geliyor ben de ağlıyorum" dedi. 

"31 Mart geliyor, hazır mıyız? "diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Fuat Başgil'in söylediklerini de anlatarak, "Yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Bir işe sinirliyken, asabiyken, sinirli olduğun zaman karar verme öfke ile kalkan zarar ile oturur. Kimsenin yüzüne söylemeyeceğini arkasından söyleme. Yalan söyleme. Kimseyi kıskanma fakat imren. Cömert ol. Dostluğunu kötü günde göster ki sen de kötü gün dostu bulabilirsin. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Yere yıktığın düşmanı tekmeleme. Sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumda olana tekme atmayız. Karşımızda 'yiğitsen dik olarak gel. Haddini bildiririz' deriz. Kibirli insan sarımsak kokan ağız gibidir. Herkesi kendinden uzaklaştırır. Herkesin herkesin imrendiği pırlanta gibi ol. Hayatta başkalarının sırtına basarak yükselenler yok mu ? İnsanların acılarından kazanç sağlayan yok mu? Ama bunun adı başarı değildir. Başarı emek verilerek, hak edilerek elde edilendir" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda TÜGVA'yı Türkiye'nin bir markası olduğunu söyleyerek bitirdi. 
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, eski TÜGVA Başkanı İsmail Emanet ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı. 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​20 Araç Birbirine Girdi, 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var
​20 Araç Birbirine Girdi, 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var
Buzlanmada nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 20 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
sondaj yaptıkları sırada su kuyusunda metan gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kuyuda sıkışan bir kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
Bir restoranda başörtülü bir kadın, bir başka kadın tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı.
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe teşkilatından istifalarını açıklamaya gelen 160 parti üyesi, ilçe başkanı tarafından binaya alınmadı. İlçe Belediye Başkan adayını beğenmeyen 44 CHP üyesi kısa süre önce partisinden istifa etmişti
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
Aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı. Erkek tarafının kız evini pompalı tüfeklerle bastığı olayda 18 kişi yaralandı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarken, seçimler öncesi seçmenlerin listeleri kontrol etmesi büyük önem arz ediyor
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
Şanlıurfa’da aralarında bir kadının da bulunduğu 5 kişi, iddiaya göre gece saatlerinde bir vatandaşı evinden zorla alıp bir mağaraya götürerek işkence yaptı, değerli eşyalarını da çalarak kayıplara karıştı.
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
İş adamı bıçaklıya uğradı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş adamına saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi kısa sürede gözaltına aldı.
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
4 bloktan oluşan ve yaklaşık 180 kişinin yaşadığı 40 dairenin olduğu sitenin yöneticisi, merkezi ısıtmalı binaların doğalgaz faturasını aylarca ödemeyip 41 bin TL’lik vurgun yaptı. Siteye musluk hortumu ile kaçak hat da döşediği ortaya çıkan yönetici, doğalgazı aylarca bu şekilde kullandırıp başka binaya taşındı. Doğalgazın kesilmesi sonucu 15 gün soğukta kalan site sakinleri ise konuyu yargıya taşıdı.
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
Adana'da 1 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi de yaraladığı ileri sürülerek tutuklanan zanlının cinayeti, bir başkasıyla alacak verecek meselesi olan şahısların yanlışlıkla evine gelmesi sonucu işlediği öne sürüldü.
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
Komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’dan kente gelen turistlerin yeni yıllarını kutlamak için şehrin birçok noktasına kendi dillerinde kutlama afişleri astı.
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿