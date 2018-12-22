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Bu haber 22 Aralık 2018 19:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Sevdiği Kadından Özür Dilemek İçin Bu Yolu Denedi

Ankara'da yaşayan 29 yaşındaki yazılım uzmanı E.A, evlenmeyi düşündüğü kız arkadaşının kendisini terketmesi üzerine, kendisini affettirmek için, 16 günde hedefine ulaşmayı planladığı bir yürüyüşe başladı.

Sevdiği Kadından Özür Dilemek İçin Bu Yolu Denedi

- Sevdiği kadından özür dilemek için Ankara'dan İstanbul'a yürüyor 

 

Geceyi Çadırda Geçirecek

İsminin açıklanmasını istemeyen genç E.A, Ankara'dan başladığı yürüyüşü İstanbul'da noktalamayı düşünüyor. Zaman zaman mola vererek geceyi de yanında taşıdığı çadırda geçiren E.A, bugün Nallıhan'ın Çayırhan Mahallesi'ne ulaştı ve yürüyüşünü sürdürüyor. 20 Aralık Perşembe Günü yürümeye başlayan E.A. Nallıhan'ın Çayırhan Mahallesi'ne ulaştı. 


 

Beni Seven Kadını Üzdüm

Kendisini her yerden engelleyen sevdiğine verdiği değeri bu şekilde göstermek için yola çıkan E.A, "Beni seven bir insanı kırdım ve üzdüm. Bu durum beni çok üzdü. Çevremden yürüyüş yap spor yap gibi telkinler aldım. Bu nedenden dolayı ben de sevdiğim, kırdığım insana yürümeye karar verdim. Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceğim. 


 

Kendisine Ulaşma Hedefim Var

Kendisi doğrudan iletişim kurmamı istemiyor ve her yerden engelledi. Bu yürüyüşüm ile kendisine ulaşmak gibi hedefim var. Hem de bu vasıta ile kendisinin benim için ne kadar değerli olduğunu göstermek istiyorum. Kendisi benim için çok değerli bir insandı. Evlenme teklifi etmiştim ve ailem bununla ilgili plan yapmaya başlamıştı. Aynı zamanda bu yürüyüş ile toplumsal bir mesaj vermek istiyorum. 


 

16 Günde Tamamlamayı Planlıyor

Ekonomik sıkıntılar, kişisel hırslar v.b. durumlar nedeniyle eşlerine, çocuklarına veya sevdikleri değer verdikleri insanları ihmal etmesinler. Zaman akıp geçiyor ve hepimizin kısıtlı bir vakti var. Bu vakti size değer veren ve seven insanlarla değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu yürüyüşü 16 gün içinde tamamlamayı planlıyorum" dedi. 
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