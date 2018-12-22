Sınır Güvenliği Toplantısı Şanlıurfa’da Yapıldı

Bu haber 22 Aralık 2018 21:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Toplantıya Bu İsimler Katıldı;

Ülkemiz tarafından Fırat Nehri’nin doğusuna yapılacak muhtemel sınır ötesi harekâtın, sınır illerine olan etkilerine ilişkin değerlendirme toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Başkanlığında Şanlıurfa’da yapıldı.Toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kilis Valisi Recep Soytürk, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, sınır illerinden sorumlu Jandarma Bölge Komutanları, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanları katıldı.