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Bu haber 22 Aralık 2018 18:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Soylu Açıkladı Binlerce Suriyeli Evine Döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonrası ülkesine dönen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 291 bin 790” dedi. Bakan Soylu ayrıca, Türkiye’de yakalanan 96 bin Afgan uyruklu sığınmacının 30 binini de ülkelerine gönderdiklerini belirtti.

Soylu Açıkladı Binlerce Suriyeli Evine Döndü

Edirne'de, özel bir tesiste düzenlenen 2. Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katılan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, göçün 21. yüzyılın en önemli sorunu olarak karşılarında durduğunu belirtti. Soylu, sığınmacı konusunda Avrupa'nın neredeyse sınıfta kaldığını belirterek, “Şimdi özellikle bir taraftan yabancı düşmanlığı büyüyen Avrupa, ırkçılık bir hastalık olarak neredeyse bütün vücudunu saran Avrupa hükümetleri bugün göç yüzünden önemli bir zorluk yaşamaktadırlar” dedi.


 

Sadece Politika Değişikliği İle Göç Yüzde 70,3 Oranında Azaldı

Bakan Soylu, Mayıs 2018 döneminde göçmen konusu ile ilgili yaptıkları bir politika değişikliğine dikkat çekerek, “Geçtiğimiz Mayıs ayında aldığımız bir karar ve birimlerimize gönderdiğimiz bir yazı ile batı illerimizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hiçbir şekilde serbest bırakılmaması. Bu da meselenin caydırıcılığı açısından çok önemlidir. Hemen geri gönderme merkezlerimize ondan sonrada gereğini yerine getirebilmek. Bunların Suriye uyruklu olanları Karkamış ve Suruç Geçici Barınma Merkezlerine sevklerinin sağlanması. Kimlik kontrollerinin ardından ihtiyaç halindeki Hatay'daki Geri Gönderme Merkezlerine gönderilmesi birimlerimizce yapmış olduğumuz ortak değerlendirme toplantısı sonrası kararlaştırılmıştır. Bu politika değişikliği sonrasında, Batı illerinde yakalanan Suriye uyruklu yabancı sayısı, yani yurt dışına geçmeye çalışan yabancı sayısı Mayıs ayına oranla Kasım ayında, dikkat edin sadece bir politika değişikliği yaptık, yüzde 70,3 oranında azalmıştır. Bu sefer kimler gelmeye başladı. Afganistan, Pakistan ve Afrika, bütün bunlara yönelik tedbirlerimizi yine ikinci bir aşama ile beraber almaya çalışıyoruz” dedi.


 

Türkiye'nin Göçü Önleme Değil, Göçü Yönetme Politikası Vardır

Bakan Soylu, “Bu göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadelemizin ana ekseni, her zaman ifade ettiğim gibi vicdan ve merhamettir. Türkiye'nin bir göçü önleme değil göçü yönetme politikası vardır. Bu göç yönetimini de hem kültürümüzden, milli ve manevi değerlerimizden, hem inancımızdan getirdiğimiz değerlere; hem de uluslararası sözleşmelere ve insan hakları normlarına uygun olarak sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.


 

30 Bin Afgan'ı Ülkelerine Geri Gönderdik

2017 yılında Türkiye'ye toplam gelen düzensiz Afgan göçmenlerin 46 bin kişi olduğunu hatırlatan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu anda bu rakam dün itibariyle 95 bindi, bugün 96 bin kişi. Yakalayamadıklarımız da muhakkak vardır. 96 bin kişi. Ve bunların toplam 30 binini geri gönderdik. Afganistan'dan gelen 96 bin kişi olup, bunların 30 binini geri gönderdik. Dünyada böyle bir rakam yok. Yani düzensiz göçün azalabilmesi için de elimizden gelen bütün politikaları uyguluyoruz bilmenizi istiyorum” dedi.



 

Fırat Kalkanı Ve Zeytin Dalı Harekâtı Sonrası 291 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü 

Düzensiz göçle mücadelenin gündemlerinin en başına yazılması gerekildiğini vurgulayarak, “Suriye'de aynı zamanda güneyimizdeki bölgede gerekli güvenliği ve huzuru temin ettikten sonra nasıl şuana kadar 291 bin 790 Suriyeli kardeşimiz Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'ne geri dönmüşlerse aynı şekilde, tekrar huzur ve sükun bulundukça ve biz oraları rahatlattıkça, uluslar arası sistemle oraları rahatlatma noktasında irade sergiledikçe bilmenizi istiyorum ki, sonuç alabilmek mümkün” diye konuştu.



 

Dünya Göç Kabullerine Aykırı Bir Şekilde Geri İtme Vakalarını Da Hep Birlikte Yaşıyoruz

Soylu, konuşmasının son bölümünde, son dönemde sıkça yaşanan sığınmacıları geri itme konusu ile ilgili komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine de seslenerek, “Yani bize medeniyet öğretmeye çalışırken maalesef sığınmacılara karşı tavırlarının hiç insani olmadığını görüyoruz. Bu kabul edilebilir değildir. Bunun kendi vicdanları kendi merhametleri de kabul etmemektedir. Bir taraftan Avrupa'nın en temel meselelerinden bir tanesi kayıp çocuklar meselesidir. Yani bu onları elbette ki zora düşürecektir. İsmine geri itme vak'aları dediği, uluslararası sisteme tamamen aykırı, dünya göç kabullerine aykırı bir şekilde geri itme vak'alarını da hep birlikte yaşıyoruz. Ve bu konuda da bazı insani olmayan davranışları da görüyoruz. Bunu karşılaştığımızda muhataplarımıza aynı şekilde söylüyoruz” dedi.

Öte yandan, 2. Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valileri, güvenlik güçleri, kaymakamlar ve il kurum müdürleri katıldı.
 

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