​Halfeti’ye Rakip Çıktı

Yerleşim Yerleri Sular Altında Kaldı

Suların Çekilmesiyle Ortaya Çıktı

Halfeti Sular Altında Kalan Şehir

- Su altından köy çıktı- çevre halkı şaşkınlıkla karşıladıÇoruh Nehri üzerinde yapımına 1988 yılında başlanan ve 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise altıncı yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajında 2012 yılında su tutulmasıyla Yusufeli ilçesine bağlı Narlık köyünün de aralarında bulunduğu bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı. Maksimum işletme kotu 392 metre, minumum ise 347.83 metre olan Deriner barajında son günlerde su seviyesi yaklaşık 36O metre seviyesinde.Barajda, su seviyesinin yaklaşık 30 metre düşmesiyle Artvin-Yusufeli karayolunun yaklaşık 40. kilometresi mevkisindeki Narlık köyünün sular altında kalan bazı yapıları ve köy camisinin minaresi, su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıktı. Cami, okul ve evlerin 6 yıl sonra görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyretti. Baraj gölü ortasındaki minare, yöre halkının da ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar, minarenin fotoğraf ve görüntüsünü cep telefonlarıyla çekerek o anı ölümsüzleştiriyor.Artvin'de baraj sularının altında kalan şehirin ortaya çıkması ile akıllar ilk olarak Şanlıurfa'nın ilçesi Halfeti geliyor. Türkiye'de hatta dünyadaki tek örneği Halfeti'de olan su altında kalmış şehirin hikayesi şöyle;2000'li yıllara kadar adını çok fazla bilen olmasa da 1996 yılında Halfeti'de baraj inşaatı başlıyor. İlk kez tv ve gazetelerde görünen Halfeti'yi 2000 yılının sonlarına doğru sular basıyor. Köyler, yerleşim yerleri sular altında kalıyor. Caminin minaresi ise suyun üzerinde etrafı seyretmeye devam ediyor. Sular altında kalan Halfeti, zaman içerisinde turizmin en canlı noktası olmuş. İsterseniz sular altında kalan yeri tekne ile gezebiliyorsunuz. Suyun altında, mezarlar, camiler, yollar, evler, okullar sizi bambaşka bir dünyaya götürüyor.