​İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağmuru

Kurşun Yağdırdı

Olay Yerinden Kaçmıştı Yakalandı

İnşaat İşçisinin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

- İnşaat işçisine sokak ortasında kurşun yağmuru- Husumetli olduğu taraf kurşun yağdırdı- Ailesi sinir krizi geçirdiOlay, saat 12.00 sıralarında Sivas Küçükminare Mahallesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gümüşdere köyü nüfusuna kayıtlı olan Ümit Ö. (18) aralarında geçmişten husumet bulunan evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Hasan Gültepe ile (38) sokak üzerinde karşılaştı. Ümit Ö. burada yanında bulunan silahla Gültepe'ye kurşun yağdırdı.Silah seslerini duyanlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gültepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İşlediği cinayet sonrası olay yerinden kaçan zanlı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Polis ekipleri olay sonrası emniyet şeridi çekerek meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Gültepe'nin telefonu defalarca çaldı. Gültepe'nin öldüğünü duyan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri inşaat işçisinin ailesinin ve yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.