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Bu haber 22 Aralık 2018 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Akçakale'den Açıklama, Bütün Üyelerimizle Hazırız

Suriye Arap Türkmen Birliği Cephesi Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Dede, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaptığı açıklamada, "PKK/PYD Suriye’de işgalcidir" dedi.

Akçakale'den Açıklama, Bütün Üyelerimizle Hazırız

- Suriye’deki Araplardan PKK-PYD tepkisi 
- Suriye Arap Türkmen Birliği Cephesi Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Dede: 
- "PKK/PYD Suriye'de işgalcidir" 
 

Bu Toprakları Hainlikle Aldı

Suriye Arap Türkmen Birliği Cephesi Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Dede, Telabyad sınırında yaptığı açıklamada, PKK/PYD terör örgütüne tepki göstererek, "Biz bu toprakları rejimden savaşarak aldık, PYD bu toprakları hainlikle aldı. Bunlar bu topraklarda kiracı, bugünlerde pazar konusu oldular. İnşallah bunlar bu pazarda satılırlar. İnşallah yakın zamanda topraklarımıza döneriz. Biz herkes adına Suriye Arap Türkmen Birliği adına konuşuyoruz. Biz Kürt kardeşlerimizi çıkarmak için değil Kürtler geri evlerine dönmesini istiyoruz. Yakında Kürtlerin de, Arapların da, Türkmenlerin de evlerine döneceğine inanıyoruz. Burada bizler de hazırlanıyoruz. Arap ve Türk Birliği ve meclis üyeleri hep birlikte hazırlıklarımızı yapmaktayız. Bunlar hain, inşallah birlikte bunları çıkaracağız. Bunlara Osmanlı tokadı ile vatanımızdan çıkaracağız. Bu bozguncular Suriye’de sadece Araplara zulüm yapmadılar, onlar Kürtlere, Araplara ve Türklere, herkese zulüm yaptılar" dedi. 


 

PYD/PKK Suriye’de İşgalcidir

Ömer Dede, PYD ve PKK’lılara tepkisini dile getirerek, "Suriyeli bütün insanlar olarak bizler kanımızla, canımızla tür ordusu ile beraberiz. Biz dinimiz bir, kanımız bir, hep birlikte Türkiye’nin sırtına hançer gibi saplanmış bu rahabilerden bu memleketten çıkaracağız. Onlar bu memlekette işgalcidirler. İnşallah Suriye'deki PKK ve IŞİD bir yapının çocuklarıdırlar. Sakalı keser PYD olur, sakalı bırakır IŞİD olur" şeklinde konuştu. 

 

Bütün Üyelerimizle Hazırız

Suriye Rakka Asker Meclis Üyesi Ahmet Mustafa ise Rakka Asker meclis üyeleri olarak hazır olduklarını dile getirerek, "Bizler, Rakka asker meclis üyeleri olarak 9 aydır muhtelif yerlerde teşkilatlanmamızı yapmış ve hazırlıklarımızı bitirmiş durumdayız. Biz Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonda Rakka meclis üyeleri olarak bütün üyelerimizle hazırız. Arap, Kürt ve Türkmenler olarak Türk ordusuyla birlikte, omuz omuza mücadeleye hazırız. Bizim vatanımızı PKK/PYD bizim topraklarımızı ve bütün değerlerimizi talan etti. Gençlerimizi, çocuklarımızı ve ihtiyarlarımızı yurtlarından etti. Bu zulümler sonucunda birçok insanımız vatanından kaçarak,Türkiye'ye ve başka ülkelere gitmek zorunda kaldı. Bir çoğu yabancı ülkelere gitti, bir çoğu suda boğuldu ve bir kısmı çadır kentlere sığındı. Bizler çok sıkıntılar çektik. Geleceğin Suriye halkı için aydınlık olacağına inanıyorum" dedi. 
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