Beyazgül, Şanlıurfa'da Seçim Startını Verdi

İl Başkanı Açıkladı

Enerji Sorunu ileİlgili Önemli Gelişme

- AK Parti Şanlıurfa'da seçim startını verdi- Beyazgül çalışmalara başladıÖzel bir mekanda basın mensupları ile bir araya gelen Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile seçim çalışmalarının startını verdiklerini söyledi. Toplantıda, herkesim ile zaman zaman istişarelerde bulunacaklarını ve yapılacak projeler ile ilgili bilgi verildi.Toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Bildiğiniz gibi AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayımız Zeynel Abidin Beyazgül oldu. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte adayımız ile seçim çalışmalarımız sürdüreceğiz” dedi.AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise il başkanlığı görevindeyken Şanlıurfa’nın enerji sorunu ile ilgili önemli ölçüde yol kat ettiklerini söyledi. Beyazgül, “Şanlıurfa’nın enerji sorunu ile ilgili şikayetler direkt olarak Ankara’da Enerji Bakanlığı tarafından kurulan ofiste dikkate alınıyor. Çiftçimizin enerjisinin kesilmemesi hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu sorunların çözümü konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.Toplantı, soru cevap şeklinde devam etti.