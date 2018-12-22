Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 22 Aralık 2018 15:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Öğrenciler Su Bardağı ve Meyvelerle Piyano Çalıyor

​Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde özel bir okulda eğitim gören öğrenciler, elektrik devrelerini adeta konuşturuyor. Öğrenciler, meyve ve suyla piyano çalıyor.

Urfalı Öğrenciler Su Bardağı ve Meyvelerle Piyano Çalıyor

- Öğrenciler içi dolu su bardağı ve meyvelerle piyano çalıyor 
- Öğrenciler elektronik devreleri adeta konuşturuyor 
- Hazırladıkları devrelere bağlantı kurdukları içi su dolu bardak ve meyvelerle müzik yapıyorlar 
 

Piyano Oluşturdular

Siverek’te özel bir okulda açılan robotik kodlama sınıfında öğrenciler, yazdıkları programlarla müzik dersini daha keyifli hale getiriyor. Öğrenciler, patlıcan, domates, limon ve biber gibi sebzelerin yanında, iletkenliği bulunan su ve kurşun kalem karalamalarıyla müzik yapıyor. Öğrenciler bilgisayar ortamındaki kodlamayla bilgisayardan meyve, su bardağı ve kurşun kalem karalamalarına giden devrelerle piyano oluşturdu. Yapılan karalama izine, bardak içerisindeki suya ve meyvelere dokunulduğunda nota seslerini elde eden öğrenciler hem kodlamada kendilerini geliştirirken hem de alışılmışın dışında müzik ile keyifli zaman geçiriyor. 



 

Kodlama Derdi Verdiler

Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Mekatronik Mühendisi Mehmet Gire, "Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizle farklı bir etkinlik yapmak istedik. Bu hafta bilgisayar ve robotik kodlama atölyemizde bilgisayar ortamında tasarladığımız uygulama ve devrelerle sebze, meyve, su ve kurşun kalem karalaması ile yani iletkenliği olan araçlarımız ile bir müzik etkinliği yaptık. Bu şekilde öğrencilerimiz kodlamanın hayatımıza uyarlanabilirliğini tecrübe etme şansı elde ettiler. Siverek’te ilk kez okulumuzda yaptığımız bu çalışma ile öğrencilerimize gülerek eğlenerek kodlama dersini verdik ve sevdirdik. Aynı zamanda bunun gibi çeşitli etkinlikler ile öğrencilerimiz geleceğe hazırlıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal gücünü geliştirerek derslerimizi bir oyun havasında, eğlenerek ve gülerek öğrenme sağlamış oluyoruz" dedi. 
9. sınıf öğrencisi Süleyman Hasan Kızıltaş, derslerin bu şekilde daha keyifli olduğunu söyleyerek, "Bugün robotik kodlama dersinde yaptığımız uygulama ve devrelerle meyve sebzelerin içindeki sıvının iletkenliğini kullanarak nota sesleri çıkarmalarını sağladık. Ayrıca bu derste Mblock uygulaması ile verdiğimiz komutları yerine getirebilen çeşitli oyunlar tasarladık. Derslerimiz çok eğlenceli ve güzel geçiyor. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördük ve yaptık. Bu dersi çok seviyoruz" dedi. 


 

Derslerimiz Çok Güzel Geçiyor 

Dersleri dört gözle beklediklerini anlatan öğrencilerden Ramazan Emir Şirin ise, "Robotik kodlama dersinde çok çeşitli etkinlik ve tasarımlar yapıyoruz. Araba oyunu, zıplama oyunu gibi oyunlar tasarladık ve yaptık. Sebze ve meyvelerle piyano notaları çıkarmayı öğrendik. 3D yazıcı ile çeşitli şekiller, görseller tasarladık. Derslerimiz çok güzel geçiyor. Burada her gün daha farklı şeyler öğreniyoruz. Hocalarımızın da yardımları ile derslerimiz eğlenceli ve güzel geçiyor” şeklinde konuştu 



 

Çağımız Robot Çağı

Okul yöneticilerinden Cuma Şirin ise "Malum çağımız bilgisayar programlama ve robot çağı. Şu an hayatımızın merkezinde teknoloji bulunmakta. Bizler gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve çağı yakalamak için bu derslere önem veriyoruz. Bu anlamda hem Türkiye’de hem de dünyada başarılara imza atmak için gençlerimiz teşvik ediyoruz. Zamanımız programlama ve bunun hayata yansıyan kısmı da robot teknolojisi. Biz de bu amaçla bu sınıfı açtık ve gençlerimize 3 boyutlu yazıcı da temin ettik. Bugün burada öğrencilerimiz yaptığı tasarımlar ve uygulamalar ile bizlere umut olmaktadır" diye konuştu. 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​20 Araç Birbirine Girdi, 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var
​20 Araç Birbirine Girdi, 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var
Buzlanmada nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 20 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
sondaj yaptıkları sırada su kuyusunda metan gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kuyuda sıkışan bir kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
Bir restoranda başörtülü bir kadın, bir başka kadın tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı.
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe teşkilatından istifalarını açıklamaya gelen 160 parti üyesi, ilçe başkanı tarafından binaya alınmadı. İlçe Belediye Başkan adayını beğenmeyen 44 CHP üyesi kısa süre önce partisinden istifa etmişti
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
Aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı. Erkek tarafının kız evini pompalı tüfeklerle bastığı olayda 18 kişi yaralandı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarken, seçimler öncesi seçmenlerin listeleri kontrol etmesi büyük önem arz ediyor
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
Şanlıurfa’da aralarında bir kadının da bulunduğu 5 kişi, iddiaya göre gece saatlerinde bir vatandaşı evinden zorla alıp bir mağaraya götürerek işkence yaptı, değerli eşyalarını da çalarak kayıplara karıştı.
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
İş adamı bıçaklıya uğradı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş adamına saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi kısa sürede gözaltına aldı.
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
4 bloktan oluşan ve yaklaşık 180 kişinin yaşadığı 40 dairenin olduğu sitenin yöneticisi, merkezi ısıtmalı binaların doğalgaz faturasını aylarca ödemeyip 41 bin TL’lik vurgun yaptı. Siteye musluk hortumu ile kaçak hat da döşediği ortaya çıkan yönetici, doğalgazı aylarca bu şekilde kullandırıp başka binaya taşındı. Doğalgazın kesilmesi sonucu 15 gün soğukta kalan site sakinleri ise konuyu yargıya taşıdı.
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
Adana'da 1 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi de yaraladığı ileri sürülerek tutuklanan zanlının cinayeti, bir başkasıyla alacak verecek meselesi olan şahısların yanlışlıkla evine gelmesi sonucu işlediği öne sürüldü.
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
Komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’dan kente gelen turistlerin yeni yıllarını kutlamak için şehrin birçok noktasına kendi dillerinde kutlama afişleri astı.
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿