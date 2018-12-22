​Kitaptan Para Yaptı, Böyle Hırsızlık Görülmedi

Kapı Açılmadı

Esnaf Tarafından Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Hakan Ş. (20) kitap sayfalarını para gibi keserek sarı zarfa koydu. Millet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen Hakan Ş, kuyumcuya zarfı vererek, bilezik almak istediğini söyledi.İçerisinde para olduğunu zanneden kuyumcu, zarfı aldıktan sonra vitrinden 40 bin TL değerindeki bilezikleri indirerek, tezgaha koydu. Bu sırada Hakan Ş. bilezikleri alarak kaçtı. Hakan Ş, çarşı çıkışında fotoselli kapının açılmaması üzerine çevrede bulunan esnaflar tarafından yakalandı.Olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Görüntülerde, Hakan Ş.'nin kuyumcunun önünde telefonla konuştuğu ve konuşması bittikten kuyumcuya girdiği görülüyor. Bir süre sonra kaçmaya çalışan Hakan Ş. çıkışta bulunan fotoselli kapının açılmaması üzerine çevrede bulunan esnaflar tarafından yakalanıyor.