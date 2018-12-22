Dev Sahte Para Operasyon

- Sahte paralar ele geçirildi

- Polisten dev sahte paraoperasyonu





Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki sabah saatlerinde sahte para bastıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.





Çok Sayıda Kişi Gözaltında

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda sahte para ele geçirildi. Polis kamerasıyla da saniye saniye kaydedilen görüntülerde, ekipler gizli bölmelere yerleştirilmiş çok sayıda sahte dolar ele geçirdi. Öte yandan şüphelilerin araçlarının bagajında yapılan aramada av tüfeği ele geçirildi.