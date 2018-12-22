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Bu haber 22 Aralık 2018 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

350 Lira İçin Biri Mezara Biri Cezaevine Girdi

Bir kişi, kendisinden tehditle 350 TL isteyen şahsı vurarak öldürdüğü iddiası ile tutuklandı.

350 Lira İçin Biri Mezara Biri Cezaevine Girdi

Olay, 18 Aralık günü Adana’nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otogarda temizlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Tanrısever sürekli para istediği mobilyacı Eray Ç.'den 350 lira istedi. Tanrısever, 01 US 790 plakalı otomobiliyle olayın meydana geldiği noktaya gelerek aracını park etti. Eray Ç.'nin yanına geldiğini gören Tanrısever, otomobilin penceresini hafifçe araladı. İki arkadaş tartışmaya başladı.

 
 

Silah Çıkardığını Sandı

O esnada elini beline atan Mehmet Tanrısever'in silah çıkardığını zanneden Eray Ç., yanında getirdiği tabancasını çıkardı. İki kişi boğuşmaya başlayınca tabanca bir anda patladı. Silahtan çıkan mermi önce Eray Ç.'nin avuç içinden girip çıktıktan sonra araç içinde bulunan Mehmet Tanrısever'in boğazına saplandı. Eray Ç., yaralı halde olay yerinden kaçarken şoför koltuğuna yığılıp kalan Tanrısever için çevrede bulunan vatandaşlar sağlık ekibi çağırdıktan sonra polise haber verdi.
 
 

Hastanede Yaşamını Yitirdi

Boğazından vurulan Tanrısever, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettiği katil zanlısı Eray Ç.'yi yarım saat içinde yaralı halde yakaladı. Tedavi altına alınan Ç.'nin yaralı eli pansuman edildi.

 

Sürekli Para İstiyordu

Katil zanlısı, Mehmet Tanrısever'in sürekli kendisinden para istediğini ve 20 yıl öncede para vermediği için bacaklarından vurulduğunu ileri sürdü. Hastanede tedavisi sona eren Eray Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
 
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