Vahşi Cinayet, Eşinin ve Çocuğunun Boğazını Kesti

Eşini ve Çocuğunu Rehin Aldı

İlk Eşi Eve Gelince

- Bursa'da koca vahşeti: 2 ölü- Bursa'da cinnet getiren adam karısını ve 5 aylık bebeğinin boğazlarını keserek öldürdüEdinilen bilgiye göre, olay Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Alanyurt Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Cinnet getiren baba eşini ve 5 aylık çocuğunun boğazını keserek öldürdü.Eşini ve çocuğunu rehin alan Oğuzhan Kayalp'i ikna edemeyen emniyet güçleri, evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeriye girdi. Cinnet getiren kocanın eşi Zuhal Kayalp ve A.K.K. isimli 5 aylık erkek bebeğini boğazlarını keserek öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlı Kayalp, polis tarafından gözaltına alındı.Oguzhan Kayalp'in Zuhay Kayalp'in ikinci eşi olduğu, tartışmanın ölen kadının ilk eşinin eve gelmesi üzerine yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.