Tahir Gülebak'tan Sınırda Çalışan Gazetecilere Tatlı İkramı

Her Zaman Gazeteci Camiamızın Yanındayız

Urfa’da Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak ve yönetim kurulu üyeleri Suriye sınırına sıfır noktada görev yapan Ulusal televizyonları ve muhabirlerini ziyaret etti. Yanlarında tatlı getirerek Televizyoncu ve muhabirlere ikram etti.Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti başkanı Tahir Gülebak Şu İfadelerde bulundu; “Suriye’nin Tellebyad ilçesinde yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktarmak için İlimize gelen Ulusal Gazeteci arkadaşlarımızı ziyaret ederek kendilerine baklava ikramında bulunduk. Her zaman gazeteci camiamızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim.” dedi.