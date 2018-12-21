Urfa'da Silahlı Teröristler Sınıra Çok Yakın Bölgede Görüntülendi

Teröristler, Çok Yakın Bölgede Omuzlarında Silahlarla Görüntülendi

- ABD'nin çekilme kararının ardından teröristler mevzi hazırlama çalışmalarına hız verdiABD askerlerinin Suriye'de çekilmeye başlaması ile yalnız kalan YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin Telabyad bölgesinde mevzi hazırlıklarını hızlandırdı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Telabyad'da teröristler, operasyon korkusuyla sınır hattında bulunan evleri savunma hatlarına dönüştürüyor. Mevzi çalışmalarını hızlandıran teröristler, evlerin çatılarını da mevzi haline getiriyor.Binalarda kamufle olan teröristler mevzilerin havadan İHA'larla görüntülenmemesi için ise branda kullandıkları gözlendi. Sınır hattında bazı teröristlerin yayan olarak devriye attıkları da görüldü. Teröristler, Türkiye sınırına çok yakın bölgede omuzlarında silahlarla görüntülendi