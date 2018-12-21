Siverek’te Yoğun Sis Etkili Oldu

Bu haber 21 Aralık 2018 20:00:39 Tarihinde eklenmiştir.

Meteoroloji Yoğun Sisin Aralıklara Devam Edeceği Belirtildi.

Son zamanlarda etkili olan yağmur yağışları sonrasında, Siverek’li vatandaşlar güne etkili sis ile uyandı. Yoğun sis özelikle kırsal alanlarda ve Siverek Şanlıurfa karayolunda etkili olurken, zaman zaman görme mesafesinin 20 metreye düştüğü karayolunda, sürücüler zor anlar yaşadı.Karayolları ekipleri yollarda kontroller yaparak, sürücülerin yavaş ilerlemesi konusunda uyarılarda bulunurken, Meteoroloji bölgede yoğun sisin zaman zaman aralıklara devam edeceği belirtildi.