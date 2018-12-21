BAKAN KURUM, ŞANLIURFA İÇİN PROJELERİNİ AÇIKLADI

2017 Yılında 850 Bin Turist Şehri Ziyaret Etmiş

Şanlıurfa’da uzun yıllardır hayata geçirilmesi beklenen Yeşildirek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 270 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek. İlk etapta 60 bin metrekarelik alanda bölgenin kültürüne, mimarisine uygun yaklaşık 590 rezerv konut üretilecek ve bu konutlar da buradaki hak sahipleriyle anlaşmak suretiyle değerlendirilecek. Alanın geri kalan kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde dönüştürülecek.

Viranşehir Eyyüpnebi Beldesinde TOKİ tarafından üretilen 83 adet rezerv konut, hem turizm amaçlı hem de buradaki hak sahiplerinin dönüşümünde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyemize verilecek. Büyükşehir Belediyesi de bu maksatla buradaki dönüşümü başlatmış olacak. Buradaki cami çevresindeki külliye ve çevre düzenlemesi işleri de yine Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yapılacak.

Eyyübiye ilçesi Yenice mahallesinde 390 konut, 35 dükkândan oluşan kentsel dönüşüm projesi TOKİ aracılığıyla yapılacak. Bölgenin kültürel dokusuna mimariye uygun yapılacak konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.

Siverek Kalesi çevresinde yer alan, can ve mal güvenliği riski taşıyan 132 adet yapıya karşılık, belediyeye rezerv alan tahsisi yapılarak bu yapılarda yaşayan ailelere tahsis edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje için teknik ve maddi destek sağlayacak.

Harran - Akçakale, Halfeti-Bozova içme suyu hattının yeniden yapılması için İller Bankası ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje hızlandırılacak. Çoğunluğu asbest borulardan oluşan bu hattın yenilenmesi için 2019 yılı içinde ihaleler yapılarak inşaatına başlanacak.

Viranşehir atık su arıtma tesisi, Suruç kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj tesisi, Birecik kanalizasyon arıtma tesislerinin yapımı için İller Bankası ve yurtdışı kaynaklardan sağlanan 62 milyon TL’lik kredi kullanılacak. 2019 yılı içerisinde inşaat çalışmaları başlayacak bu projeler ile üç ilçenin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj problemleri çözülmüş olacak.

Şanlıurfa merkez eski sanayi bölgesinde başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen birinci etaptan sonra, yaklaşık 210 adet bağımsız bölümden oluşan projenin inşaatı önümüzdeki günlerde başlayacak.

Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından şehrin merkezinde belirlenecek bir alanda Millet Bahçesi kurulması için çalışmalar başlatılacak. İçerisinde sosyal alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, millet kıraathanesi olan, halkın huzurlu bir şekilde vakit geçirebileceği Millet Bahçesi projesi başlatılacak ve en kısa sürede Şanlıurfalıların hizmetine sunulacak.

Karşılamanın ardından GAPTEM toplantı salonuna geçen Bakan Kurum, burada Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkan vekileri ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla İl Değerlendirme Toplantısına başkanlık etti.Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin sunduğu il bilgilendirmesinin ardından, gün boyu devam eden toplantı sonrası basına bir demeç veren Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak şehirlerin gelişimine, büyümesine, kültür, sanayi ve istihdam alanlarına katkı sağlamak adına projeler ürettiklerini ve uygulanan projeleri desteklediklerini söyledi.Şanlıurfa’da gerçekleşen değerlendirme toplantısında, bazı kararlar aldıklarını ve bunları uygulamaya geçireceklerini kaydeden Bakan Kurum, “Şanlıurfa ekonomisin yaklaşık yüzde 71’i tekstil, gıda, hayvancılık ve tarım üzerine kurulmuş. 2017 yılında 850 bin turist şehri ziyaret etmiş. Yaklaşık 12 bin yıla dayanan tarihi bir geçmişi var. Böylesi önemi bulunan Şanlıurfa, burada yaklaşık 450 bin Suriyeli sığınmacıya da ev sahipliği yapıyor. Ben bu vesile ile tüm Şanlıurfa halkına, bu ev sahipliğinden, mazlumlara, ihtiyacı olanlara sahip çıktıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.Şanlıurfa’nın şehirleşme oranının yüzde 55 olduğunu, iki milyon mevcut nüfusunun her yıl yaklaşık yüzde 6 büyümesinin öngörüldüğünü belirten Bakan Kurum, ilin yaş ortalamasının 19,6 olduğunu, hane halkı kişi başı ortalamasının da 6,7 kişi olduğunu ifade ederek, “Dolaysıyla Şanlıurfa bölgede potansiyeli çok fazla olan büyükşehirlerimizden biri. Gaziantep’ten sonra bölgenin en büyük sanayi şehirlerinden biri. Ancak bu sanayi yatırımlarımızı artırmamız gerekiyor. Bölgede hem tarımın, hem turizmin hem de sanayinin gelişmesi adına bugün birçok kararlar aldık. Aynı şekilde şehrin kentsel dönüşümü, millet bahçesi, altyapı, atık su, çevre düzenleme ve katı atık depolama tesisleri hakkında bir takım önemli kararlar aldık” diye konuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı kararlar şöyle: