HALİLİYE BELEDİYESİ ÇOCUK ve KADIN YAŞAM MERKEZİ İNŞAATI HIZLA YÜKSELİYOR

Yaşlı Bakım Evi İnşaatı da Devam Ediyor

Başkan Fevzi Demirkol’un vizyon projesi olan kadınların sosyal hayata katılımı ve aile ekonomisine katkı amacıyla istihdama yönelik kurslar almasını sağlamak amacıyla Haliliye Belediyesi Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Devteşti Mahallesinde 17 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden merkezde, çocukların da eğlenceli vakitler geçirebileceği ve derslerine çalışmaları için alanları yer alıyor.Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ofisler, yüzme havuzları, fitness salonu, basketbol ve voleybol spor salonu, kreş, atölyeler, çok amaçlı salon, el ürünleri mağazası, sergi salonu, konferans salonu, okuma salonu, derslikler ile Haliliye halkına hizmet verecek. Merkezde yer alacak kapalı otopark da, bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçecek.Kadın ve çocukların hem eğitim alıp, hem de vakit geçirecekleri bir yaşam merkezi olacak olan Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi, kent genelinde bu alanda duyulan ihtiyacın da karşılanmasını sağlayacak.Öte yandan Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi inşaatının bulunduğu alanda yaşlılar için de Yaşlı Bakım Evi inşaatı sürüyor. Yaşlı Bakım Evi, yaşlıların hem gündelik olarak zaman geçirmeleri hem de sürekli olarak konaklamaları için her türlü detayı içerisinde barındıracak.