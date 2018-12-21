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Bu haber 21 Aralık 2018 15:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

Dolandırıcıların Yeni Oyununa Dikkat

Sahte veteriner diploması ile insanları kandırmaya çalışıyorlar

Dolandırıcıların Yeni Oyununa Dikkat

- ‘Cinsli hayvanları sahiplendireceğiz’ diyen dolandırıcılar, düzenledikleri sahte diplomalar ile insanlardan para talep ederek kandırıyor
- Ordu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Taner Canbulut:
- “21 bin TL parasını kaptıran dahi var”

Ordu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Taner Canbulut, dolandırıcıların sahte veteriner diploması düzenleyerek, vatandaşları kandırdığını söyledi. Canbulut, dolandırıcıların bir kişiyi yaklaşık 21 bin TL dolandırdıklarını açıkladı.

Son yıllarda artan dolandırıcılık olaylarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Kendisini, polis, savcı, askeri personel ve hakim olarak tanıtıp insanların parasını almaya çalışan dolandırıcılar, gün geçtikçe yeni yöntemlere başvuruyor. Emniyet güçleri, insanları sık sık dolandırıcılara para yatırılmaması konusunda vatandaşları uyarsa da, durumdan haberdar olamayan vatandaşlar dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor.
Dolandırıcıların yeni oyunlarından birisi olan ve ‘sahte veteriner’ diploması insanların kandırılması da duyanları hayrete düşürüyor. İnsanlara, internet sitesi ve telefon ile ulaşan dolandırıcılar, Ordu’da kliniklerinin olduğunu, kendilerinde cins ve değerli hayvanlar bulunduğunu, ücretsiz sahiplendirmek istediklerini belirterek, vatandaşlardan çeşitli masraflar için para talep ediyor. Dolandırıldığını anlayan vatandaşlar da, veterinerlerin yolunu tutuyor.


 

21 Bin Tl Dolandırılan İnsan Dahi Var

Ordu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Taner Canbulut, bu şekilde dolandırıcılık sistemi ile yaklaşık 1 yıldır mücadele ettiklerini söyledi. Dolandırıcıların, Ordu’nun çeşitli yerlerinde veteriner klinikleri olduğunu söyleyerek insanları kandırdıklarını belirten Canbulut, bu yüzden de kendilerini günde 8-10 kişinin arayarak şikayette bulunduklarını aktardı. Dolandırıcıların, sahte fotoğraflar kullanarak düzenledikleri diplomaları insanları kandırmakta kullandıklarının altını çizen Canbulut, “Maalesef insanlarımız da bu kişilere inanıp paraları gönderiyorlar. Biz de oda olarak gerekli yasal başvurularımızı yaptık. Şimdi Ordu’daki kliniklerimize saldırılar da başladı. Dolandırılan kişiler, bizlerin yaptığını sanıp paralarını almak için geliyorlar. Dün vatandaşlarımızdan birisi 21 bin TL parasını kaptırmış ve bizleri aradı. Odamızı arayıp bize durumu anlattı. Bu Türkiye çapında ciddi bir dolandırıcılık olayı. Her gün birileri arayıp bize durumu soruyorlar” dedi.


 

Veteriner Hekimler Hayvan Satışı Yapmaz

Hayvan sevenlerin iyi duygularının suistimal edildiğine de dikkat çeken Canbulut, bu tür dolandırıcılık sistemi gittikçe yaygınlaştığını da aktardı. İnsanların, bu tür dolandırıcılara kanmaması gerektiğini anlatan Canbulut, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Dolandırıcılar, açtıkları internet sitelerini ve telefon numaralarını da sürekli olarak değiştiriyorlar. Eğer insanlarımız hayvan sahiplenecekse, bildikleri bir yerden alsın. Hayvan sahiplenmek için bilmedikleri hesaba kesinlikle para yatırmasınlar. Bu dolandırıcılar yüzünden bizim mesleğimiz de lekeleniyor. Zaten benim bildiği veteriner hekimlerinin hiç birisi hayvan satışı da yapmaz.”

 
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