Şanlıurfa’da Bölge Güvenlik Toplantısı Düzenleniyor

Toplantı Bölgeyi Kapsıyor

- Bölgenin valileri, emniyet müdürleri ve komutanları Şanlıurfa’daŞanlıurfa’da İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor. Bölgenin bütün valileri, emniyet müdürleri ve askeri yetkililerinin katıldığı toplantıda PKK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik sınır ötesine düzenlenecek terör operasyonu, ülke içindeki terör operasyonları ve güvenlik önlemlerinin görüşüleceği belirtildi.Toplantıya Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ziyadin Çolak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Hatay İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, Mardin İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Kilis İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, Gaziantep İl Jandarma Komutan Vekili Fikret Güvenir, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy, Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantıya basına kapalı olarak devam edildi.