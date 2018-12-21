Ceylanpınar'ın Başarılı Çalışma İle Sel Ve Taşkınlar Önlendi

Derelerde 13 Bin Metre Islah Çalışması Yaptık

Ceylanpınar Belediyesi önlemini önceden alarak kış ayında yaşanan yoğun yağışlarda oluşabilecek dere taşkınları ve sel riskini de ortadan kaldırdı. Belediye ekipleri tarafından derelerde 13 bin metre ıslah çalışması yapıldı. Aynı zamanda bazı derelerin yönü değiştirilerek mazgala takıldı ve yağmur sularının yer altına gidişi sağlandı.Yapılan bu çalışmalarla beraber ilçede iki haftadan bu yana yaşanan sağanak yağışlara rağmen derelerde taşkın meydana gelmedi.Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, belediye olarak aldıkları önlemle derelerde herhangi bir taşkınlık olmadığını ifade etti. Atilla, "Bizden önceki belediye döneminde derelerdeki taşkınlar ilçedeki en büyük problemler arasında yer alıyordu. Hatta daha önce derelerden yaşanan taşkın ve sel ile beraber can ve mal kaybı da olmuştu. Göreve gelir gelmez bunun bilincindeydik ve önlemimizi de aldık. Derelerde toplamda 13 bin metre ıslah çalışması yaptık. Bununla beraber bazı dere yataklarının yönü değiştirilerek suyun direk yer altına gitmesi sağlandı. Önceden alınan önlemlerimiz ile herhangi bir taşkınlık yaşanmadı" dedi.