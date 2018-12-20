​Karaköprü Belediye Personellerinin Maaşları Ödenmiyor İddialarına Açıklama Geldi

İddialar Doğru Değil

Bir süredir personellerin maaşları ödenmiyor diye basında yer alan haberler üzerine Karaköprü Belediyesi kamuoyu açıklaması yaptı. Ortada dönen haberler üzerine böyle bir açıklamayı gerek gördük diyen Karaköprü Belediyesi açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;“Bazı basın organlarında Karaköprü Belediyesi’nin personel maaşlarını ödeyemediği yönünde yapılan haberler üzerine bu açıklamanın yapılması gereği görülmüştür.Önceki gün bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında Karaköprü Belediyesi'nin personel maaşlarını ödeyemediği ve bazı personellerin maaşlarının halen ödenmediği ile ilgili iddialar yer almıştı.Bahse konu durumda ilgili Karaköprü Belediyemizle ilgili bir durum olmadığını ve söz konusu personellerin maaşlarının, yapılan ilaçlama ihalesini kazanan firmanın tasarrufunda olduğunu belirtiriz. Ayrıca Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'nin konuyla ilgilenerek ilaçlama firması yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmiş ve ödemenin gecikmesi ile ilgili bilgi almıştır.”