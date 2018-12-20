​Karaköprü'de Kadınlar Kurslarla Meslek Ediniyor

Her Yaşta Kadın Katılıyor

Çocuklara Ücretsiz Anasınıfı

Tamamen Ücretsiz

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kurslar yoğun ilgi görüyor. Kültür merkezinde usta öğreticiler tarafından verilen; dikiş-nakış, kuaförlük, resim, mefruşat, halı dokuma gibi kurslarda el becerilerini geliştiren kadınlar, diğer yandan da aile bütçelerine katkıda bulunuyor.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin katkılarıyla açılan kurslarda kadınlar ahşap boyama, takı tasarımı, kumaş boyama gibi dekoratif el sanatları, kuaförlük, halı dokuma gibi kurslarda yeni sanatlar ve meslekler öğrenirken; okuma-yazma ile Kuran'ı Kerim eğitimi kurslarında da her yaşta kadın katılım göstererek okuma yazma ve Kuran eğitimi alıyor.Kurslara günlük 150 kursiyerin katılım gösterdiği öğrenilirken, Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezinde bulunan kreşte de kursiyerler kurslarda eğitim görürken çocuklarını oyun oynamaları ve zaman geçirmeleri için ücretsiz olarak bırakabiliyor.Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde bulunan kurslarda vatandaşlar tamamen ücretsiz sunulurken, kurslara katılmak isteyen kadınların Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Mustafa Direkli Camii yanındaki Karaköprü Kültür Merkezi'ne başvurabileceği öğrenildi.