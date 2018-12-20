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Bu haber 20 Aralık 2018 21:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Aynı Köyde Yaşayan İki Erkeği Evlilik Vaadiyle Dolandırdı

Aynı köyde yaşayan iki erkek, Ö.G. isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Gaziantep'e giderek aynı kadınla ayrı ayrı nişan yapan iki kişi, birbirlerine davetiye verince dolandırıldıklarını anladı.

Aynı Köyde Yaşayan İki Erkeği Evlilik Vaadiyle Dolandırdı

- Aynı köyde yaşayan iki erkeği evlilik vaadiyle dolandırdı 
- Dolandırıldıklarını birbirlerine davetiye verince anladılar 
- İki erkeği toplam 135 bin TL dolandırdı 

 

1 Hafta Arayla Nişan Yaptı

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da aynı köyde ikamet eden C.G. ve A.Ö. evlenmek için birer hafta arayla Gaziantep'e gelerek Ö.G. ile nişan yaptı. Kız tarafı ile düğün merasimi tarihini kararlaştırarak tekrar Malatya’ya dönen erkek tarafları, düğün günü yaklaştığında birbirlerine düğün davetiyesi vermeleri sonucu evlenecekleri kızın aynı kişi olduğunu ve dolandırıldıklarını anladı. Mağdur aileler hemen Gaziantep'e gelerek polise şikayetçi oldu. Gelen ihbar üzerine çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri olayın şüphelisi olan şahısların her iki erkeğe ve ailelerine aynı kızı gösterdiklerini tespit etti. 

 

Gözaltına Alındı

Ekipler, sanıkların erkek taraflarından süt parası, başlık parası ve evlenecek olan kıza kuyumculardan ziynet eşyası aldırmak suretiyle C.G.'yi toplam 50 bin TL, A.Ö.’yü ise 85 bin TL olmak üzere her iki tarafı 135 bin TL dolandırdığını belirledi. Ekipler daha sonra olaya karışan M.Y., H.P. ve Ö.G.’yi gözaltına aldı. 

 

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve Ö.G. tutuklandı. Şüpheli H.P. ise 2 gün önce bebeğini dünyaya getirdiğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
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