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Bu haber 20 Aralık 2018 20:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Ses Sistemi Kurup Teslim Olun Dediler

Tunceli kırsalında bir mağarada sıkıştırılan 6 teröriste yönelik operasyon 8’inci gününde sürüyor. Mağaranın yaklaşık 1 kilometre uzunluğu olduğu ve içerisinin labirent gibi bölümlere ayrıldığı belirlenmesi üzerine, timlerin çok dikkatli bir şekilde operasyona devam ettiği öğrenildi.

Ses Sistemi Kurup Teslim Olun Dediler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de 6 teröristin bir mağarada kıstırıldığını açıklamıştı. Bakan Soylu'nun açıklamasıyla gündeme gelen ve 8 gündür devam eden operasyonun Jandarma Özel Harekat Timleri'nin titiz bir şekilde sürdüğü öğrenildi. 

 

Her Türlü Yöntem Denendi

6 teröristin kıstırıldığı mağaranın Tunceli- Ovacık arasında zor bir bölgede bulunduğu, yaklaşık 1 kilometrelik derinliği olduğu ve en az 9-10 bölümden oluştuğu alınan bilgiler arasında yer aldı. Labirent gibi mağarada kıstırılan teröristlerin ele geçirilmesi için her türlü yöntemi deneyen timler, örgüt mensuplarının teslim olması için içeriye 100 metre kadar girerek ses sistemi kurduğu ve 'Teslim Ol" çağrısı yaptığı da öğrenildi. Teröristlerin teslim olmamaları halinde, güvenlik güçlerinin riske girmeden, mağaranın imha edilmesinin de planlamalar arasında olduğu ileri sürüldü.

 

Planlar Titizlikle Yapılıyor

İl Jandarma Komutanlığından zaman zaman kalkan helikopterlerle bölgeye takviye gönderilip, ekip değişimleri yapılırken, timlerin zarar görmemesi için her türlü planlamanın titiz bir şekilde yapıldığı bildirildi.

 

Tunceli'de 117 Terörist Etkisiz Hale Getirildi 

Öte yandan, Tunceli'de bu yıl yapılan operasyonlarda şuana kadar 3'ü kırmızı listede, 106'sı ölü 117 teröristin etkisiz hale getirildi. 70 binden fazla mühimmat ele geçirilen ve 160 sığınağın imha edildiği kent kırsalında ölü olarak ele geçirilen teröristlerden 20'sinin terör arananlar listesinde kırmızı, turuncu ve gri kategoride yer aldığı, başlarına toplam 18 milyon 600 bin TL ödül konulduğu bildirildi. 

İçişler Bakanı Süleyman Soylu da daha önce Tunceli'nin terörle mücadelede başarı sıralamasında ilk sırada yer aldığını açıklamıştı. Yine Tunceli'de 2017 yılında 94'ü ölü 114 terörist etkisiz hale getirilmişti.  
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