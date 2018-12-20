​Taksi şoförü Müşterisinin Kurbanı Oldu

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz K. isimli 59 T 0375 plakalı ticari araç şoförü, gece saat 02.00 sıralarında arkadaşı Şahin Ö. ile birlikte kar nedeniyle otomobiline zincir takmak için aracını emniyet şeridine çekti.Yavuz K.'ya aracına zincir taktığı sırada, Ertan S. hakimiyetindeki 34 AC 3414 plakalı otomobil çarptı. Kazada Yavuz K. olay yerinde hayatını kaybederken, Şahin Ö. ise ağır yaralandı. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Otomobil sürücüsü Ertan S. ise gözaltına alındı. Ayrıca gözaltına alınan sürücü Ertan S'nin 205 promil alkollü olduğu öğrenildi.