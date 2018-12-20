​Urfa’daki Bu Köyü Su Bastı

Mahalle Sakinleri yardım Bekliyor

- Suruç'ta şiddetli yağmur su baskınına neden olduEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde dün geceden beri etkili olan yağmur nedeniyle Suruç ilçesine bağlı Dumlukuyu Kırsal Mahallesi'ni su bastı.Su baskını nedeniyle mahallenin büyük kısmı adeta göle döndü. Mahalleyi aniden basan sular nedeniyle bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı. Vatandaşlar, suların evlerine ulaşmaması için büyük çaba harcayarak tıkanan kanalizasyon borularını kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Mahalle sakinleri, suyun tahliye edilebilmesi için yetkililerden yardım istedi.