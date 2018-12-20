​Birecik Şehir Parkı Açılışı Gerçekleştirildi

Millet Bahçesi Müjdesi Verildi

Birecik’e Hayırlı Olsun

Törene Kaymakamımız Sayın Dr. Fatih ÇELİKKAYA, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat ÇİFTÇİ, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin SERT, Birecik İlçe Emniyet Müdürü Sayın Levent EKER, Birecik İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Sayın Harun ÇETİNKAYA, Muhtarlar, siyasi parti, oda ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Kaymakamımız törende yaptığı konuşmada, Şehir Parkı gibi alanların çoğalması, hatta Millet Bahçelerinin oluşturulmasının son derece önemli olduğunu belirterek, “Bizler Birecikliler olarak açılışını gerçekleştirdiğimiz bu parktan sonra ilçemizde daha geniş bir alan oluşturulacak olan Millet Bahçesinin de yapılacağı müjdesini almak istiyoruz. Kalabalıktan, trafikten ve gürültüden uzaklaşarak insanların bir nebze de olsa kendilerini doğayla, yeşille iç içe buldukları parklar, gelişmiş medeni yerleşim yerleri için artık bir lüks değil, bir zorunluluktur” dedi. Bu güzel eseri ilçemize kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat ÇİFTÇİ olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.Ardından konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat ÇİFTÇİ, tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte ilçemizde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Birecik Kent Parkı”nın Birecik’e hayırlı olması temennisinde bulundu. Birecik Enver Nebihe Kültür Merkezinde düzenlenen açılış töreni, kurdele kesiminin ardından son buldu.