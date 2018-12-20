kaldırımsız Mahalle Mi Olur? Urfa'da Olur

- Mahalle sakinleri yetkililerden geri dönüş alamıyor

- Kaldırımların olmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde kaldırımların harabe şekilde olması vatandaşı çileden çıkardı. Yaklaşık iki aydır gerekli mercilere başvurularını yapan vatandaşlar, yetkililerden geri dönüş alamıyor.

En Büyük Sorun Kaldırım

Mahallelinin en büyük sorunu kaldırılar… mahallede bulunan kaldırımın aşağı kısmının dere olması da tehlikeyi gözler önüne seriyor. “Bordür taşları olmaması; yağan yağmur ile beraber çamurlu suların dereye akmasına sebep oluyor. Engebede bulunan toprak ve taşların yağmur suları ile beraber dereye akışı sırasında istinat duvarı da hasar görüyor.

Mahalle Sakinleri Taleplerini Sürdürüyor

Mahallede bulunan yolun yarısının çamur olması ve bir kısmının da çatlaması mahalle sakinlerini harekete geçirse de bu hareket bir işe yaramadı. Konu ile ilgili bir mahalle sakini; “Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilgili mercilere gerek yazılı olarak gerek sözlü olarak başvurduğumuz halde yaklaşık 2 aydır kaldırımlarımız yapılmıyor. Her yer çamur içinde. İlgililer sürekli hava şartlarına mazeret gösteriyor ama havanın iyi olduğu günlerde de hiç bir çalışma yapılmıyor. Umarım bir an önce bu problemi giderirler.” ifadelerini kullandı.