Milli Piyango Çekilişinde Katakulli Mi Yapıldı

- Milli Piyangı çekilişi tartışmalara neden oldu

- Milli Piyango çekilişinde hile mi yapıldı?





Yılbaşı çekilişine günler kala sosyal medyada hızla yayılan video, 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango çekilişine aitti. Görüntülerde tartışma yaratan olayda hile mi yapılıyor dedirtti







Henüz Butona Basmadım

Görüntülerde, Noter huzurundaki Milli Piyango heyeti, çekilişe amorti numaralar ile başlıyor. Ve ilk amorti numarası 4 olarak çıkıyor. İkinci amorti numarası için, 5’ten 9’a kadar olan toplar çekiliş küresine atılıyor. Daha butona basılmadan, küreden 6 numarası çıkıyor. Heyetteki moderatör, “Hayır, hayır. Geri atalım topu. Henüz daha butona basmadım” diyerek çekilişi tekrarlatıyor. Tekrarlanan çekilişte amorti numarası yine 6 çıkıyor.







Aynı Numara Çıkması Tartışmalara Sebep Oldu

Görüntülerde; kürenin arkasında bir kişinin olması, butona basmadan bir topun nasıl düştüğü ve butona bastıktan sonra da aynı numaranın çıkması, soru işaretlerine neden oldu.

İşte sosyal medyada büyük tartışma yaratan o video;