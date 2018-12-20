​Büyükelçi Önen, Çinli Gazetecilerle Buluştu

ÇHC Büyükelçimiz A. Emin Önen, Çin Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sn Wang Dongmei ve Çin'in önde gelen basın kuruluşlarından China Media Group, Global Times, China Daily ve Caixin'in editörleri ile akşam yemeğinde bir araya gelerek basın alanında iş birliği imkânlarını ele aldı.Çinli gazetecilerle buluşmasıyla ilgili bilgi veren Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçimiz Abdulkadir Emin Önen, “Bugün Çin Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sayın Wang Dongmei ve China Media Group, Global Times, China Daily ve Caixin'in değerli editörleri ile akşam yemeğinde bir araya gelip basın alanında işbirliğini nasıl geliştirebileceğimiz üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Çin ve Türkiye arasında eksik ve yanlış bilgilerin büyük bir kısmı birbirimizi batılı medya kuruluşları üzerinden okumamızdan kaynaklanıyor. Ülkelerimizin medya kuruluşları arasında işbirliğinin artması Türkiye-Çin ilişkilerinin gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır” dedi.