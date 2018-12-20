Vasiyet Etmişti

3 Kişiyi Hayata Bağladı

Babam İsterdi

- Alman uyruklu hemşire 3 kişiyi hayata bağladı- Antalya'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen emekli Alman hemşirenin vasiyeti 3 kişiye umut oldu- Alman hemşirenin 2 böbreği ve karaciğeri bağışlandı20 yıldır eşi Christin ile Muğla Fethiye’de yerleşik yaşayan Alman uyruklu emekli hemşire Hartmut Franz Even (72), dün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı. Christin Even (70) oğlu Armin’le birlikte 112 acil servise yardım çağrısında bulundu.Sağlık ekipleri durumu ağır olan Hartmut Franz Even’i, ambulansla Antalya’da özel OFM Hastanesine getirdi. Even’in, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Emekli hemşire Christin, eşinin organ bağışı ile ilgili vasiyeti sonucu hastane yönetimine bağış yapacaklarını bildirdi. Yapılan tetkiklerin ardından Even’in karaciğeri ve 2 böbreği alındı. Organlar 3 hastaya nakledilmek üzere Antalya’daki özel bir hastaneye gönderildi. Hartmut Franz Even’in cenazesi Fethiye'de toprağa verilecek.Çok önemli bir karar olduğunu ve bunu eşinin istediğini söyleyen Christin Even, "Bizim için doğru olan buydu. İkimizde sosyal meslekten geliyoruz. Bizim için bağış kesin yapılacaktı. Ben de bağışçı olacağım. Türk ya da Alman fark etmez 3 kişi hayata bağlandı. Burada doktorlar ırk ayrımı yapmadılar ellerinden geleni yaptılar" dedi.Babasının ölümüne üzülen ama 3 hastaya umut olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Armin Even, organ bağışı noktasında duyarlı bir aile olduklarını belirtti. Babasının emekli hemşire olduğunu aktaran Armin Even, "Organ bağışında bulunmak bizim için önemli bir karardı. Babam her zaman toplum için insanlar için yardımda bulunmak isterdi. O nedenle kendisine bir şey olursa organlarının bağışlanmasını insanlara umut olmasını dilerdi. Organlarının mümkün olursa bağışlanmasını her zaman söylerdi" dedi.Armen Even, organların Türk hastalara nakledilmesiyle ilgili "Bizim için kime nakledildiğinin önemi yok. Biz babamızı çok seviyorduk. Irkı önemli değildi, faydalı olduysak ne mutlu bize" diye konuştu.