Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 20 Aralık 2018 13:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Bir Harf Yüzünden 7 Sene Sonra Emekli Oldu

Bir gün arayla aynı fabrikada işe başlayan Alime Coşkun ve Halime Coşkun isimli kadınların çalıştıkları kurumda yapılan hatadan dolayı adeta kabusa dönen emeklilik hayalleri 7 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından çözüldü. İlk maaşını yüzündeki gülücükle birlikte çeken Alime Coşkun, 7 yıldır yaşadığı sıkıntıları geride bırakmış olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

​Bir Harf Yüzünden 7 Sene Sonra Emekli Oldu

- Bir harf yüzünden 7 yıl sonra emekli oldu 
- 7 yıl sonra gelen emeklilik sevinci 
- Bir harf yüzünden 7 yıldır emeklilik mücadelesi veren Alime Coşkun hukuk mücadelesini kazanarak ilk maaşını aldı 
- Oğluyla birlikte ilk maaşını çeken Alime Coşkun: 
- “Torunlarıma hediyeler alamıyordum. Çok zor durumda kaldım. Artık emekli paramla hediye alabileceğim” 

 

Birinin Adı Alime Diğerinin Halime

Manisa’da 1991 yılında TEKEL'e ait Osmancalı işletmesinde bir gün arayla devlet işçisi olarak göreve başlayan iki kadın, 25 yıllık çalışma hayatı sonrası emekli olmayı beklerken çalıştıkları kurumda yapılan bir dizi hatalar nedeniyle bir türlü emekli olmadı. Soy isimleri aynı olan biri Alime diğeri Halime isimli kadınlar isimlerindeki bir harf farkı nedeniyle yaşadıkları sıkıntılı günleri 7 yıldır verdikleri hukuk mücadelesinin ardından geride bıraktı. 7 yıl boyunca mahkeme kapılarını aşındıran Alime Coşkun’un, yardım çağrısı karşılık buldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt’un da yardımıyla, emeklilik dilekçesi kabul edilen Alime Coşkun, hak ettiği emeklilik maaşına 7 yıl sonra kavuştu. İsim benzerliği olan Halime Coşkun'un ise emekliliği hak etmesine rağmen eşinin vefatından dolayı çalışmaya devam ettiği öğrenildi. 
 
 

“Tam Mutlu Olmak İstiyorum” 

Geçirdiği zor zamanların ardından ilk emekli maaşını alan Alime Coşkun yıllar sonra ilk kez huzurlu ve mutlu olduğunu ifade etti. Oğlu Murat Coşkun ile birlikte maaşını aldığı ATM önüne giden Alime Coşkun, eline aldığı maaşını yüzündeki gülücükler eşliğinde saydı. Emekliliğin mutluluğunu yaşayan Coşkun, geriye dönük 7 yıllık emeklilik maaşının ödenmesi noktasında da yardım bekliyor. Mağduriyetinin giderilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Coşkun, “Aynı işyerinde benimle birlikte Halime Coşkun isminde bir kadın vardı. Ben öyle bir kadın olduğunu bilmiyordum. Sonradan farkına vardım ama hep mağdur oldum. 7 yıl sonra çok şükür emekli oldum. Çok mutluyum şuanda. Maaşımı bugün çektim. SGK İl Müdürü Yavuz Kurt Bey yardımcı oldu. Fakat yine de mağduriyetim bitmedi. 7 senelik paramı alamadım. Onu istiyorum. Geriye dönük maaşımı almak için dava başlattık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istiyorum. Mağduriyetimin tam giderilmesini istiyorum. Mutlu olmuşken tam mutlu olmak istiyorum” diye konuştu. 
 
 

Emekli Olduğuna İnanamadı 

Emekli olmaktan tam ümidini kestiği bir anda emekli olmanın şaşkınlığını yaşadığını dile getiren Coşkun, “İnanın ki duygularımı anlatamam. O kadar hoşuma gitti ki. Çok sevinçliyim. Zaten emekli olurum demiyordum. Gittim paraya baktım. Sonra oğlumun yüzüne baktım. Murat gerçekten sonunda oldu mu galiba dedim. Paramı aldım. Çok güzel bir duygu. Rabbim bu şekil mağdur olanları zor durumda bırakmasın. Kesinlikle ümidimi kesmiştim artık. Olamam diyordum. Emekli olacağım düşüncesini hayatımdan çıkarmıştım. Emekli olurum demiyordum. Emekli olunca gerçekten inanamadım. Oğlum telefon açtı. Anne il müdürü gelecek dedi. Her gün de bekliyordum. Postaneden zarf geldiği zaman aşağıya iniyordum. Acaba bir haber mi geldi diye bakıyordum. Maaşımı çok merak ediyordum. O kadar mutlu oldum ki. Anlatamam. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. İnşallah toplu paramı da alacağıma inanıyorum. Bu benim hakkım. Dilekçeyi verdikten sonra kesinlikle çalışmadım. Ben mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Dilekçeyi yazdıktan sonra sosyal sigortalar kurumundan cevap gelmemiş. Ben çalışıyormuşum gibi görülmüşüm. Ben çalışmadım.” dedi. 

 

Artık Hediye Alabileceğim

Parası olmadığından dolayı yeni doğan torununa hediye alamadığını emekli maaşıyla şimdi torunlarına hediye alacağını ifade eden Coşkun, “Bundan sonra ayrıldık artık, Halime yok artık, ikizim ayrıldı. Gerçekten bayramlarda zor oluyordu. Zor durumda kalıyordum. Torunlarıma hediyeler alamıyordum, utanıyordum, sıkılıyordum, sonunda emekli olabildim. Hediyelerini alabileceğim üç torunum var. Oğlumun da kızı oldu. Hiçbir şey alamadım. Zor durumda kaldım. Ezildim onlara karşı. Artık emekli paramla hediye alabileceğim.” diye konuştu. 
 
 

İlk Maaşla Lokma Hayrı Yapacaklar 

Alime Coşkun’un oğlu Murat Coşkun da, “7 yıldır uğraştığımız bir davanın sonucunda yarımda olsa şu an mutluluğunu yaşadık. Annem bugün ilk maaşını aldı. Sevincini şu an kelimelerle anlatamam. 7 yıldan beridir devam eden bu olay bizi sadece şu an emekli etti. Geçmiş haklarımız da var. Tez zamanda bunun da çözülecek olacağını umut ediyorum. Annemin yüzünden belli. Bundan sonra bunun mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. İlk maaşım ile tez zamanda Akçaköy Mahallesinde lokma hayrı yapacağız. Tüm Türkiye davetlidir” diye konuştu. 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
Bir restoranda başörtülü bir kadın, bir başka kadın tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı.
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe teşkilatından istifalarını açıklamaya gelen 160 parti üyesi, ilçe başkanı tarafından binaya alınmadı. İlçe Belediye Başkan adayını beğenmeyen 44 CHP üyesi kısa süre önce partisinden istifa etmişti
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
Aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı. Erkek tarafının kız evini pompalı tüfeklerle bastığı olayda 18 kişi yaralandı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarken, seçimler öncesi seçmenlerin listeleri kontrol etmesi büyük önem arz ediyor
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
Şanlıurfa’da aralarında bir kadının da bulunduğu 5 kişi, iddiaya göre gece saatlerinde bir vatandaşı evinden zorla alıp bir mağaraya götürerek işkence yaptı, değerli eşyalarını da çalarak kayıplara karıştı.
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
İş adamı bıçaklıya uğradı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş adamına saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi kısa sürede gözaltına aldı.
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
4 bloktan oluşan ve yaklaşık 180 kişinin yaşadığı 40 dairenin olduğu sitenin yöneticisi, merkezi ısıtmalı binaların doğalgaz faturasını aylarca ödemeyip 41 bin TL’lik vurgun yaptı. Siteye musluk hortumu ile kaçak hat da döşediği ortaya çıkan yönetici, doğalgazı aylarca bu şekilde kullandırıp başka binaya taşındı. Doğalgazın kesilmesi sonucu 15 gün soğukta kalan site sakinleri ise konuyu yargıya taşıdı.
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
Adana'da 1 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi de yaraladığı ileri sürülerek tutuklanan zanlının cinayeti, bir başkasıyla alacak verecek meselesi olan şahısların yanlışlıkla evine gelmesi sonucu işlediği öne sürüldü.
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
Komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’dan kente gelen turistlerin yeni yıllarını kutlamak için şehrin birçok noktasına kendi dillerinde kutlama afişleri astı.
​Girasun’dan Şanlıurfaya tam 3 Bin Adet Geldi
​Girasun’dan Şanlıurfaya tam 3 Bin Adet Geldi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde edebiyat öğretmeninin öğrencileri için oluşturduğu okul kütüphanesine kitap bulmak için başlattığı kampanyaya, Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak 3 bin kitap desteğinde bulundu.
​CHP'nin 102 Belediye Başkan Adayı Açıklandı
​CHP'nin 102 Belediye Başkan Adayı Açıklandı
CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde aday göstereceği 102 isim açıklandı
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿