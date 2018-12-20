Gelenek Dedelerinden Gelmiş





Keşke Tüm Türkiye’de Olsa

Gezek Geleneği Devam Edecek

- Bu köyde kimse aç kalmıyor- Geleneklerini sürdüreceklerBalıkesir'in Gömeç ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Hacıhüseyinler Mahallesi'ndeki gezek geleneği yüzyıllardır devam ediyor. Mahalleye gelen konuklar için sabah, öğlen ve akşam değişik aileler tarafından yemekler hazırlanıyor. Her gün hazırlanan yemekler, misafirlerin yanı sıra mahalledeki gariban ve yalnız yaşayan yaşlılara da ikram ediliyor. Geleneğin dedelerinden geldiğini anlatan Muhtar Musa Sarı, devam ettirmekte kararlı olduklarını söyledi.Mahalleye yeni tayin olan imam Muhammed Günay, “Her gün sabah, öğlen akşam yemek çıkıyor burada. Çok güzel bir gelenek. Keşke Türkiye’nin her yerinde bu gelenek yayılsa” dedi.Mahallenin yaşlılarından Mehmet Sarıbaş da, “Köyümüz de bu gelenek devam ediyor. Allah razı olsun. Gelen misafirlerden memnunuz. Bazen denk geldi mi biz de yiyoruz” diye konuştu.Gezek geleneğinn atalarından geldiğini anlatan Muhtar Musa Sarı ise, “Bu gezek atalarımızdan beri devam etmekte. Üç öğün hazırlanan yemeğimizi köyümüze gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Misafir olmadığı zamanlar köyümüzün garibanı, yaşlısı bu gezek yemeğinden sebeplenmekte. Biz bu geleneğimizi devam ettirmekte istiyoruz” dedi.