Urfa’nın Dondurucu Soğuğunda Sokakta Uyuyor

Parkta Yaşamaya Başladı

Yük Olmak İstemiyorum

- Kızı ve damadına yük olmamak için parkta yatıyor- İki çocuğunu alıp Siverek’e geldiŞanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çekilen görüntüler yürekleri dağladı 55 yaşındaki Kazım Polat soğuk havaya aldırış etmeden geceyi tek bir battaniye ile parkta geçiriyor.Daha önce Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde maddi imkansızlıklardan dolayı oturduğu even ayrılan 55 yaşındaki Kazım Polat, iki çocuğunu alarak Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan evli kızının yanına geldi. İki erkek çocuğunu kızının yanında bıraka Kazım Polat, kızından aldığı bir battaniye ile bu soğuk kış günlerinde parkta yaşamaya başladı. Durumu gören Siverekli vatandaşlar, polise haber verdi. Kazım Polat'ın uyuduğu parka gelen emniyet ekipleri, vatandaşı ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.Kazım Polat’a “Kızın burada neden orada yaşamıyorsun?” denildiğinden Kazım Polat; “Kızıma ve engelli damadıma yük olmak istemiyorum” şeklinde cevap verdi.