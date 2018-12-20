Klimanın İçinden Çıkan Şey Şok Etti

- Soğuktan kaçan yılan evin klimasına girdi
- İkamette yaşayanları korkutan yılan itfaiye tarafından klimanın içinden alınarak doğaya bırakıldı
İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Marmaris’te soğuktan kaçan bir yılan evde bulunan klimaya girdi. Evde yaşayanlara korku dolu anlar yaşatan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Klimayı Sökerek Çıkarabildiler
Marmaris’in İçmeler Mahallesi 228’inci Sokak’ta bulunan bir evin klimasına yılan girdiği ihbarını alan Muğla Büyükşehir İtfaiyesine bağlı ekipler harekete geçti. İtfaiye erleri, klimanın bazı bölümlerini sökerek yılanı çıkarmaya çalıştı. Yılan yakalamak için kullanılan özel aparatı kullanan itfaiye erleri, yılana hiçbir zarar vermeden yakaladı. Yakalanan engerek türü yılan doğaya bırakıldı. Yılanın havaların soğumasından dolayı klimanın içine girdiği tahmin ediliyor. Yılanın yakalanmasıyla rahat bir nefes alan ev sakinleri, itfaiye erlerine teşekkür etti.
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