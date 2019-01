​Doğumuna 1 Ay Kala Ölümden Döndü

8 Aylık Hamile Kadın Yaralandı

Arabada Sıkıştı

Trafik Kazanın Etkisiyle Sıkıştı

- Doğumuna bir ay kala ölümden döndü- Aksaray’da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı- Kazada otomobilde sıkışan 8 aylık hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıKaza, saat 22.30 sıralarında İstanbul Aksaray Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rüstem T. idaresindeki 34 FS 5493 plakalı minibüs ile yabancı uyruklu Vasim H. yönetiminde 34 JZ 5803 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki 8 aylık hamile olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Raghan C., Malak M., Maram M. ile minibüs şoförü Rüstem T. yaralandı.Hamile kadın Raghan C. otomobilde bulunduğu bölgede sıkışarak uzun süre yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından hamile kadın sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hamile kadın Raghan C. ile birlikte diğer yaralılar çevrede bulunan en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Öte yandan kaza nedeniyle Aksaray Meydanı’nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza mahalline gelen polislerin yaptığı çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.