Mavi Kategoride Aranıyordu, Adli Kontrolle Serbest

Terörden arananlar listesinde 'mavi' kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin TL ödül konulan ve Habur Sınır Kapısı'nda teslim olan DEAŞ'lı kadın terörist adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Mavi Kategoride Yer Alıyordu

Edinilen bilgilere göre, başına 1 milyon 500 TL para ödülü konulan terörden arananlar listesinde 'mavi' kategoride yer alan terör örgütü DEAŞ üyesi Ayşenur İnci, DEAŞ'tan kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduktan sonra getirildiği Adıyaman'da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ayşenur İnci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.